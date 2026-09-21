Cuerpo aboga por una IA que "amplíe nuestro entendimiento en lugar de sustituirlo"

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Madrid, 21 sep (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abogado este lunes por crear un marco en el que la inteligencia artificial (IA) "amplíe nuestro entendimiento en lugar de sustituirlo", con el objetivo de que "nadie tenga que elegir entre entusiasmo ciego y miedo".

En su intervención en el acto 'IA360: Plan para un despliegue responsable de la IA', Cuerpo ha advertido de la necesidad de participar en el proceso de toma de decisiones que afectan a la inteligencia artificial si se quiere que "hable o piense en nuestras lenguas y con nuestros valores" o que "sus beneficios se distribuyan de manera justa a la mayoría".

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A su juicio, al afrontar un debate sobre la IA es necesario abordar varias disyuntivas, entre ellas si la tecnología va a hacer lo mismo que un trabajador a un menor coste o permitir que este "haga cosas que antes no podía hacer".

También es necesario optar entre concentrar o "distribuir" para que la tecnología llegue a toda la sociedad, lo que requiere contar con un desarrollo propio, "un ecosistema español y europeo" capaz de competir. "Un país que solo consume tecnología ajena no distribuye nada, sino que genera dependencia", ha advertido.

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A esto ha añadido la decisión de "heredar las reglas o decidirlas" y, en este debate, España ya ha elegido estar entre "quienes las prueban, las supervisan y las mejoran", aunque ha subrayado la necesidad de contar con un estándar europeo e iberoamericano.

Con este objetivo, el vicepresidente ha señalado que el siguiente paso de IA 360 es "sentar en las misma mesa a expertos, sindicatos, empresas, científicos, la Academia, la sociedad Civil y la administración pública".

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"La confianza no se decreta", ha apuntado, sino que se logra cuando el ciudadano "se siente protegido porque hay reglas, supervisión, hoja de ruta y sobre todo (...) porque entiende lo que la máquina puede hacer o lo que no puede hacer". EFE