Cristina, víctima número 38 de violencia de género en 2026

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Madrid, 21 sep (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes como un nuevo crimen machista el asesinato de Cristina, una mujer de 34 años presuntamente asesinada por su pareja y cuyo cadáver fue localizado el pasado 19 de septiembre en la localidad madrileña de Leganés.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 38 en 2026 y a 1.379 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos, a la espera de la confirmación como asesinato machista de la mujer de que ha fallecido este lunes en Málaga después de ser estrangulada el 16 de septiembre por su pareja .

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Según el Ministerio, la víctima de Leganés no tenía hijas ni hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Policía Nacional ha detenido en Alicante al presunto autor del crimen, un hombre de 35 años.

La víctima es la segunda mujer asesinada el sábado en Madrid, después de que fuera detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años.

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en un comunicado su "rotunda condena y absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista, y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

"Condeno profundamente el asesinato machista de Cristina. Basta ya. No es un crimen más: es violencia estructural contra las mujeres por el hecho de serlo. Ni silencio, ni excusas, ni un paso atrás. Frente al machismo, contundencia y tolerancia cero", ha dicho Redondo en una publicación en la red X.

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La ministra y la delegada han instado a que se lleven a cabo "todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. EFE

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