Bucsa sube 9 puestos en el ranking de la WTA tras ser semifinalista en Guadalajara

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Redacción deportes, 21 sep (EFE).- La española Cristina Bucsa ha subido nueve posiciones en la clasificación de la WTA tras ser semifinalista en el Abierto de Guadalajara (México) y se ha situado en la 35ª posisición con 1.349 puntos.

Por su parte, la estadounidense Iva Jovic se ha situado en el decimotercer puesto de la clasificación tras imponerse en esa ciudad mexicana.

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Iva Jovic era número 16 en la clasificación de la WTA y segunda favorita en México, donde se proclamó por segunda vez consecutiva campeona, al vencer este sábado en la final a su compatriota Peyton Stearns, con parciales de 6-4 y 6-2.

Jovic suma 2.841 puntos por los 9.901 de la kazaka Elena Rybakina y los 7.875 de la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno hasta el Abierto de los Estados Unidos.

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Paula Badosa ha ganado trece posiciones y ya está cerca de entrar entre las cincuenta primeras. La catalana es 57 con 1.052 unidades, mientras que Kaitlin Quevedo y Jessica Bouzas son 90 y 93, respectivamente, con 833 y 809 puntos. EFE