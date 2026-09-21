Espana agencias

Anagrama publica los diarios íntimos del escritor mexicano Sergio Pitol entre 1968 y 1980

Guardar

Barcelona, 21 sep (EFE).- La editorial Anagrama publica este 23 de septiembre 'Diarios (1968-1980)', el primer volumen de los diarios íntimos que el escritor mexicano Sergio Pitol comenzó a escribir a los 35 años y que narran sus vivencias por medio mundo.

La obra completa de diarios, que cuenta con la edición y prólogo de Ignacio Echevarría, tendrá tres volúmenes, han explicado desde la editorial.

PUBLICIDAD

El primer tomo recoge doce años del recorrido del autor por ciudades como Belgrado, Barcelona, Bristol, Varsovia, París, Budapest y Moscú, en los que compaginó su labor como diplomático con el desarrollo de su obra literaria.

En sus páginas, Pitol expone su faceta más íntima, repasando desde sus experiencias personales, pasiones eróticas y reflexiones sobre el arte hasta la vida intelectual de la Barcelona de la Gauche Divine a finales del franquismo.

PUBLICIDAD

De forma paralela a esta publicación, Anagrama inaugurará la "Biblioteca Sergio Pitol" dentro de la colección "Compactos", que incluirá reediciones de sus obras más emblemáticas con prólogos de autores como Álvaro Enrigue, Pablo Maurette, Daniel Saldaña París y Enrique Vila-Matas.

Sergio Pitol (1933-2018), distinguido con el Premio Cervantes en 2005 y el Premio Juan Rulfo, fue autor de obras como 'El desfile del amor', 'El arte de la fuga' y 'Tríptico del Carnaval'. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fernando Mora, psiquiatra: “Procura evitar estos cinco alimentos, porque afectan a la salud de nuestro cerebro”

El especialista explica cómo debe ser una buena dieta para cuidar la salud cerebral y qué alimentos conviene limitar

Fernando Mora, psiquiatra: “Procura evitar estos cinco alimentos, porque afectan a la salud de nuestro cerebro”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La reina Sofía se envuelve en amuletos para retomar su agenda en Sevilla: tarde de flamenco terapéutico antes de viajar a Estados Unidos

La reina emérita ha presidido el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas en su vuelta de vacaciones

La reina Sofía se envuelve en amuletos para retomar su agenda en Sevilla: tarde de flamenco terapéutico antes de viajar a Estados Unidos

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 21 septiembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 21 septiembre

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

Facua Castilla-La Mancha logra que un centro de mayores indemnice a la hija de una residente después de que la prótesis desapareciera y la familia tuviera que asumir el coste de sustituirla

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

El Gobierno está dispuesto a mantener las ayudas al campo y la industria agroalimentaria más allá del 30 de septiembre

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

DEPORTES

El manager de Gaethje le busca un nuevo rival a Topuria: “Tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten”

El manager de Gaethje le busca un nuevo rival a Topuria: “Tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten”

Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo

Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos por una enfermedad ultrarrara, consigue que la Federación catalana le deje competir con su equipo: “Llegaremos hasta el final”

Las dos caras de Fernando Alonso dentro y fuera del monoplaza: “No soy una persona feliz dentro del coche”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1