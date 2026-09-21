Anagrama publica los diarios íntimos del escritor mexicano Sergio Pitol entre 1968 y 1980

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Barcelona, 21 sep (EFE).- La editorial Anagrama publica este 23 de septiembre 'Diarios (1968-1980)', el primer volumen de los diarios íntimos que el escritor mexicano Sergio Pitol comenzó a escribir a los 35 años y que narran sus vivencias por medio mundo.

La obra completa de diarios, que cuenta con la edición y prólogo de Ignacio Echevarría, tendrá tres volúmenes, han explicado desde la editorial.

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El primer tomo recoge doce años del recorrido del autor por ciudades como Belgrado, Barcelona, Bristol, Varsovia, París, Budapest y Moscú, en los que compaginó su labor como diplomático con el desarrollo de su obra literaria.

En sus páginas, Pitol expone su faceta más íntima, repasando desde sus experiencias personales, pasiones eróticas y reflexiones sobre el arte hasta la vida intelectual de la Barcelona de la Gauche Divine a finales del franquismo.

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De forma paralela a esta publicación, Anagrama inaugurará la "Biblioteca Sergio Pitol" dentro de la colección "Compactos", que incluirá reediciones de sus obras más emblemáticas con prólogos de autores como Álvaro Enrigue, Pablo Maurette, Daniel Saldaña París y Enrique Vila-Matas.

Sergio Pitol (1933-2018), distinguido con el Premio Cervantes en 2005 y el Premio Juan Rulfo, fue autor de obras como 'El desfile del amor', 'El arte de la fuga' y 'Tríptico del Carnaval'. EFE

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