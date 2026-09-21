Ambiente de "pleno verano", hasta 38 grados, en la semana que empieza el otoño

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Madrid, 21 sep (EFE).- El otoño astronómico comenzará este miércoles con tiempo de "pleno verano" en la mayor parte de España, donde la llegada de una masa de aire muy cálido dejará temperaturas diurnas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal con máximas que alcanzarán hasta 38 grados, sobre todo en los valles del oeste peninsular.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha explicado que la estación otoñal, que en concreto arranca el 23 a las 02:25 hora peninsular, estará marcado en su inicio por "valores más altos de lo habitual", especialmente durante las horas centrales del día, y sin apenas precipitaciones.

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Las diurnas se situarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas, e incluso más de 10 grados en zonas de la mitad norte. De hecho, se superarán los 35 grados en los valles del oeste peninsular, tanto en Andalucía y Extremadura como en Galicia, además de en puntos del nordeste y de las Canarias.

Las noches serán algo más frescas ya que en esta época del año comienzan a ganar terreno rápidamente frente a los días, aunque en la costa mediterránea y en zonas de la mitad sur se mantendrán las noches tropicales, con mínimas que no bajarán de 20 grados.

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Este lunes se prevé un ascenso de las temperaturas en el norte y este peninsular, así como en Baleares y especialmente en Canarias, donde esta subida térmica será acusada. Se superarán los 35 grados en puntos del nordeste de la península, interior de Galicia, Valle del Tajo, buena parte de Extremadura y Valle del Guadalquivir.

En las Canarias esta cifra se rozará en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura y todo ello con cielos poco nubosos salvo en el Estrecho, donde soplara el Levante, y en Melilla alguna llovizna.

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El martes y miércoles se prevé un tiempo muy estable sin grandes cambios en las temperaturas, salvo un ligero descenso el martes en el norte y un ascenso en el sur y una bajada el miércoles en el área mediterránea.

Durante ambos días continuará el ascenso térmico en Canarias y, en general, se alcanzarán 32-34 grados en el nordeste peninsular, en la meseta norte y en la zona centro, y hasta 34-36 grados en el sur de Galicia, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha e interior de Andalucía.

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Los termómetros superarán 36 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, valores diurnos entre 5 y 10 grados por encima de lo normal e incluso 10 grados por encima en el sur de Galicia y noroeste de Castilla y León.

Lo más probable es que entre "el jueves y el viernes sigan las temperaturas sin grandes cambios", salvo en el Cantábrico, donde el primer día habrá un ascenso térmico notable y un descenso el día siguiente jornada.

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En este punto, el portavoz ha incidido en que, de nuevo, serán dos días con calor muy intenso para la época del año, entre 5 y 10 grados por encima y hasta 10 grados en la mitad norte.

Se registrarán más de 34 grados en el interior de Galicia y del Cantábrico, también en el Valle del Ebro y en el suroeste peninsular y más de 36 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Las noches serán cálidas para la época en la costa mediterránea y en zonas de la mitad sur donde no se bajará de 20 grados.

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A partir del fin de semana próximo, aumenta la incertidumbre, pero es probable que se acerque un frente en el tramo final por el noroeste peninsular, con unas temperaturas que en general serían algo más bajas, pero todavía altas para la época, ha finalizado Del Campo. EFE

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