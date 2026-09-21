AM-Marlaska pide a Ceuta "voluntad seria" y cooperación con los menores: "El Gobierno está asumiendo la responsabilidad"

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha exigido a Ceuta "voluntad seria" y "cooperación" para solucionar la presencia de menores en sus calles; defendiendo que "no se está trasladando el problema" sino que "incluso se está asumiendo la responsabilidad por parte del Gobierno central".

"Si la Ciudad Autónoma no tiene una voluntad seria de solución de la cuestión, nosotros no podemos hacer nada más que seguir ofreciendo todos los medios necesarios y precisos", ha señalado Marlaska este lunes durante una rueda de prensa en Ceuta.

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Así se ha expresado tras ser preguntado por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que responsabilizó a Ceuta de la presencia de menores en sus calles y animó a preguntar por esta cuestión al jefe del Ejecutivo ceutí, Juan Jesús Vivas.

En este sentido, el ministro ha respondido que "no se está trasladando el problema" sino que "incluso se está asumiendo la responsabilidad por parte del Gobierno central". Así las cosas, ha remarcado que, desde el Ejecutivo, necesitan "la cooperación imprescindible" de Ceuta puesto que es quien "asume la tutela" de dichos menores.

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TILDA AL PP DE "HIPÓCRITA" POR HABLAR DE "SEGURIDAD" EN CEUTA

El titular de Interior también ha sido cuestionado por si se retracta de sus pasadas declaraciones en las que se refirió a una "sensación de inseguridad subjetiva" entre la población de Ceuta, tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.

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Ante ello, ha acusado al Partido Popular de "hipócrita" por hablar de seguridad en Ceuta cuando, a su juicio, los 'populares' "no invertían un duro" en dotar a la ciudad autónoma de efectivos e infraestructuras durante sus años en el Gobierno central.

"Me parece absolutamente hipócrita que hablen de seguridad aquellos que en sus momentos de gestión tenían unos índices de criminalidad en Ceuta ocho puntos superior a la media nacional; que distraían efectivos de policía y de Guardia Civil; y que no invertían un duro", ha criticado.

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Con todo, el ministro ha defendido que "se ha reducido trece puntos" el ratio de criminalidad en Ceuta desde junio de 2018 al 30 de julio 2026, alegando que ese descenso ha sido posible porque al Ejecutivo "le interesa trabajar en seguridad": "Y para trabajar en seguridad hay que invertir, en vez de perder el 7% de efectivos, ganar el 16% de efectivos en ese tiempo; en vez de no invertir nada en la frontera, invertir más de 37 millones".

"Mi objetivo prioritario es reducir la criminalidad, garantizar la seguridad en todas las ciudades y que el conjunto de hombres y mujeres puedan desarrollar sus derechos y sus libertades. Y para eso está trabajando el Ministro de Interior, el Gobierno de España y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; para olvidarnos de esos gobiernos del Partido Popular que no invertían ni en efectivos, ni en personal, ni en infraestructuras", ha sentenciado.

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