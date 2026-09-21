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Albares dice que trabaja con autoridades marroquíes para prevenir el llamamiento del día 23 para entrar a Ceuta

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que el Gobierno ha activado medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para "disuadir" una nueva entrada masiva a Ceuta, tras la convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo a Ceuta.

En declaraciones a 'Canal Sur Radio' y 'Catalunya Ràdio', recogidas por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha señalado que hay mensajes en redes sociales que, "por el momento, no están calando" entra la población ni tienen "el impacto que tuvieron" en la convocatoria para entrar en Ceuta el pasado 30 de julio en la que hubo, según ha denunciado, mucha "desinformación" en base a la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las 'devoluciones en calientes' en las entradas a nado.

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Albares ha explicado que, ante estas nuevas informaciones falsas, han activado desde el Ministerio una "campaña de lucha contra la desinformación" en la que los consulados y la Embajada en Rabat están ofreciendo "información veraz" donde inciden en que la entrada irregular a Ceuta y Melilla no implica "ningún derecho" ni tampoco quedarse "indefinidamente" en España y Europa.

Al hilo, la Embajada de España en Marruecos ha pedido en redes sociales a los marroquíes que "no se dejen engañar por la desinformación", alegando que la sentencia del Supremo "no modifica la ley sobre extranjeros", "no declara ilegal el rechazo en la frontera" y tampoco "impide el retorno".

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El ministro, que ha pedido a aquellos ciudadanos que tengan la tentación de entrar irregularmente a las ciudades autónomas que no "arriesguen su futuro y dinero en manos de esas mafias", ha afirmado que la prensa marroquí también "se está haciendo eco" de la campaña del Ministerio, al tiempo que ha señalado que está en contacto con las autoridades marroquíes para aplicar "medidas preventivas" y un "dispositivo disuasorio" si "es necesario" para impedir cualquier avalancha.

Albares ha recordado que el 15 de agosto, cuando también hubo otra convocatoria masiva para entrar a Ceuta desde Marruecos, ya se tomaron medidas preventivas en la frontera y el intento de avalancha "fue un fracaso".

En concreto, el ministro ha reiterado que está en contacto con su homólogo marroquí, Naser Burita, para "desmontar", por un lado, la "desinformación" sobre entradas masivas y movilizar "efectivos necesarios para disuadir" o "contener una avalancha", si se produjera, para que no se "repitan los hechos" del 30 de julio, cuando entraron a Ceuta unas 80.000 personas. También ha subrayado que habla prácticamente a diario con Burita para abordar el retorno de los migrantes una vez estén listos los expedientes.

AFIRMACIONES CONTRA LA ESPAÑOLIDAD DE CEUTA Y MELILLA "DEGRADAN" LA RELACIÓN BILATERAL

Por otra parte, Albares también ha indicado que "cualquier declaración" que cuestione la españolidad de Ceuta y Melilla "degrada" la relación bilateral entre España y Marruecos, recordando que el Ministerio ya convocó a la embajadora marroquí cuando se cuestionó por parte de dos ministros del reino alauí.

Sobre la relación de Marruecos con Israel y Estados Unidos, dos países cuyos gobiernos son criticados desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Albares ha defendido que "cada país es soberano para tener las relaciones que quiera con terceros", al igual que lo hace España, si bien ha subrayado la importancia de tener un "diálogo diplomático y europeo" con Marruecos, para coordinar una frontera que es la "más compleja del planeta".

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EuropaPress

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