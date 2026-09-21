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Acosta alcanza su objetivo, Martín gana el primer asalto por el título a Márquez

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- El español Pedro Acosta ha conseguido alcanzar el objetivo que llevaba persiguiendo durante tres años, vencer un gran premio de MotoGP y lo ha hecho en Austria, en donde Jorge Martín ha ganado el primer asalto por el título a Marc Márquez.

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Un error garrafal de Pedro Acosta en la carrera 'sprint' del sábado le impidió comenzar con el mejor pie posible el fin de semana en el circuito Red Bull de Spielberg, pero todo cambió el domingo, y eso que tampoco empezó demasiado bien para el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón, que se fue por los suelos casi al final del 'warm up'.

Luego en carrera la situación cambió por completo, pues tuvo controlada en todo momento la situación, aún a pesar de perder algunas posiciones en la salida, su ritmo y su planteamiento de la carrera le permitieron recuperar el terreno cedido a sus rivales hasta ponerse por detrás del líder inicial, Jorge Martín, que no pudo hacer nada cuando Acosta decidió atacar y marcharse en solitario.

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Pedro Acosta tuvo en todo momento la situación de carrera bajo control y eso le permitió lograr la tan anhelada primera victoria en la categoría de MotoGP tres años después de llegar a la misma.

En esta ocasión y como consecuencia de un problema con los frenos delanteros de su moto, que por momentos le llevaron incluso a pensar en abandonar la carrera, aunque al final se solucionaron, condicionaron el rendimiento de Marc Márquez.

Salió bien pero enseguida se percató de sus problemas y aunque lo intentó, se tuvo que conformar con una quinta posición final que a buen seguro le dejó insatisfecho, superado tanto por los dos pilotos oficiales de Aprilia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, como por el 'satélite' japonés Ai Ogura.

Ya antes de la carrera Marc Márquez reconoció que se daba por satisfecho con repetir el resultado de la carrera 'sprint', segundo en el podio por detrás de Jorge Martín, pero tampoco pudo ser.

Las Aprilia estuvieron en esta ocasión un paso por delante de la Ducati, que ha sido la gran dominadora histórica en el circuito Red Bull de Spielberg, pero en esta ocasión tuvo que sucumbir a la eficacia de la KTM de Acosta, la única que estuvo al más alto nivel, y todas las Aprilia, salvo la de Raúl Fernández, que se tuvo que conformar con una inusual duodécima posición.

Con siete carreras por delante, cada una de las citas pendientes se va a convertir en un 'combate' entre los grande candidatos al título de 2026, Jorge Martín y Marc Márquez, que se encuentran separados por 12 puntos, a los que se podría unir un Marco Bezzecchi que está a 42 puntos, e incluso Pedro Acosta, que se encuentra 72 puntos y como él mismo dice, hasta que las matemáticas digan que no, todo es posible.

Izan Guevara logró una victoria muy importante en Moto2 para 'recortar' distancias con un Manuel González que no pudo pasar de la cuarta posición, aunque lo hizo después de remontar desde más atrás.

Ambos se encuentran separados por 35,5 puntos y son los principales aspirantes al título de 2026, aunque en esa pelea se podría inmiscuir Iván Ortolá, que se encuentra a 77 puntos cuando restan por disputarse un total de 175 puntos, e incluso David Alonso, Senna Agius y Daniel, todos ellos a más de 90 puntos, aunque en su caso se antoja más complicado.

En donde no hay ninguna duda y será el primer campeón de 2026, es en Moto3, pues Máximo Quiles sumó su novena victoria de la temporada y en la siguiente cita de la temporada, en Japón, podría tener su primera 'bola de partido'.

Bien es cierto que las cábalas matemáticas, como siempre, serán un tanto complicadas en Motegi, pues se tendrían que dar una serie de 'coincidencias' aún manteniendo su actual nivel, pero de no ser en el país del sol naciente, una semana más tarde, en Indonesia, lo tendría mucho más 'a tiro'. EFE

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