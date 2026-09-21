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Abascal atribuye a Begoña Gómez "delitos propios de una vulgar banda de estafadores" y pide instituciones independientes

03/09/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
03/09/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha achacado este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, la comisión de "delitos propios de una vulgar banda de estafadores", y ha pedido que las instituciones sean "independientes".

Así lo ha hecho Abascal tras abrir el juez Juan Carlos Peinado juicio oral con jurado popular contra Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, y ha acusado a Sánchez de "arrastrar a la sede de la Presidencia del Gobierno al banquillo de los acusados por primera vez en democracia".

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En un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', Abascal ha lamentado que la respuesta de Sánchez es "amenazar y coaccionar a los jueces, como una vulgar banda de criminales".

"España no se merece a esta mafia", ha añadido el líder de Vox, que también cree "necesario" que todas las instituciones "defiendan y demuestren su independencia". "Y que los españoles defendamos a nuestras instituciones", ha rematado.

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