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2-2. Inter Miami paga la resaca de la Campeones Cup con un empate ante San Diego

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Washington, 20 sep (EFE).- El Inter Miami cedió este domingo un empate 2-2 contra San Diego en el debut liguero del entrenador argentino 'Kily' González cuatro días después de conquistar la Campeones Cup tras derrotar al Cruz Azul mexicano.

Lionel Messi y Luis Suárez fueron los goleadores del Inter Miami, que además de los dos puntos también cede la segunda plaza en la Conferencia Este en favor del New England Revolution, ambos empatados en 46 enteros.

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Fue la vigésima diana de Messi, máximo goleador de la MLS, y la decimotercera de Suárez en este 2026. Entre ambos suman más de la mitad de los goles del equipo: 33 de 63.

Para el San Diego, el danés Anders Dreyer firmó un doblete, con el que abrió el marcador en Miami y después puso el empate definitivo tras la remontada efímera del Inter, dejando en evidencia en ambas ocasiones a la defensa local.

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Dreyer adelantó al San Diego en el minuto 12, Messi empató en el 23, Suárez puso por delante al Inter Miami en el 74 y el danés volvió a igualar el partido en el 82.

El de Messi fue un tiro libre directo con mucha rosca que impactó en el poste antes de entrar en la portería de CJ dos Santos, mientras que el de Suárez fue un gran remate con poco ángulo desde dentro del área.

Este partido contra San Diego supuso el debut del 'Kily' González en la MLS después de un debut soñado el miércoles con la conquista de la Campeones Cup.

Este nuevo tropiezo deja al Inter Miami inmerso en una pelea con varios equipos como New England, Houston o St. Louis por las posiciones de la zona alta, claves de cara a los 'playoffs' para asegurarse la despita de las eliminatorias como local. EFE

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