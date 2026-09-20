Un muerto y tres heridos en un tiroteo entre dos clanes en Alzira (Valencia)

Alzira (Valencia), 20 sep (EFE).- Una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas de bala en un tiroteo entre dos clanes ocurrido esta madrugada en el municipio valenciano de Alzira, según han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional, que han señalado que han sido detenidas cuatro personas por estos hechos. EFE

Últimas Noticias

Condenan a la Sanidad de Andalucía a indemnizar con 348.600 euros a una mujer que tuvo ictus tras una cirugía: los médicos no reaccionaron ante una “previsible” complicación La paciente sufre importantes secuelas permanentes, incluyendo daño neuropsicológico, trastorno cognitivo y afasia motora

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Detienen en Asturias a cinco jóvenes vinculados a la ultraderecha por agredir a una mujer trans: la amenazaron de muerte Tres de ellos ya habían sido investigados y detenidos en 2025 por otros delitos de odio y discriminación

El verano se termina (oficialmente), pero se niega a irse: las temperaturas vuelven a superar los 30 grados en un domingo de tiempo estable El temporal que afectó a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, zonas de Andalucía, Baleares y Cataluña cederá por completo