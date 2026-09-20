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Un muerto y tres heridos en un tiroteo entre dos clanes en Alzira (Valencia)

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Alzira (Valencia), 20 sep (EFE).- Una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas de bala en un tiroteo entre dos clanes ocurrido esta madrugada en el municipio valenciano de Alzira, según han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional, que han señalado que han sido detenidas cuatro personas por estos hechos. EFE

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