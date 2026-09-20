Temas del día de EFE España del domingo 20 de septiembre de 2026 (13.30h)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Varios miles de migrantes continúan acampados en las playas de Benítez y Trampolín a la espera de nuevos centros de acogida en Ceuta, mientras asociaciones vecinales prevén realizar hoy concentraciones en el Tarajal, cerca de la frontera, hasta donde llegará una marcha motera que incluirá un homenaje a la Legión con motivo de su 106 aniversario.

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FIESTA ROSA

Gavà (Barcelona) - El PSC celebra su tradicional Fiesta de la Rosa en la Pineda de Gavà, con la participación del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña y primer secretario del PSC, Salvador Illa.

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PARTIDOS PP

Badalona (Barcelona) - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto con el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, interviene en un acto político en Badalona.

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ESPAÑA ONU

Madrid - Sánchez reivindicará sus políticas en la ONU en un viaje marcado por la situación en Ceuta

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CARBURANTES PRECIOS

Madrid - El diésel se encarece casi un 70 % antes de impuestos desde el inicio de la guerra en Irán

(Enviado)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023735718 )

EMPLEO TELETRABAJO

Madrid - El modelo híbrido de teletrabajo se mantiene estable seis años después de su regulación

(Enviado)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023390951 )

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - Idoia Salazar (OdiseIA): La humanidad desaparecerá, pero si no aprovecha la IA

(Enviado) (Recursos de archivo en EFEServicios 8021422371)

COMUNICACIÓN RADIO

Madrid - Gabilondo y Bretos alertan de que la polarización alimenta las agresiones a periodistas

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - El equipo de 'La bola negra', encabezado por sus directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, desembarca este domingo en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián, donde se proyectará por primera vez en España. En esta misma jornada, se presentan tres candidatas a la Concha de Oro: 'Brace Your Heart', 'Glaxo' y 'Krux'.

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BIENAL FLAMENCO

Sevilla - El cantaor José Mercé regresa al Teatro de la Maestranza de Sevilla dentro de la Bienal de Flamenco con el espetáculo "Toquen a rebato", en el que repasará su repertorio acompañado de los guitarristas David de Arahal, José del Tomate y Manuel Cerpa.

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ARQUEOLOGÍA HALLAZGO

Pontevedra - Los dos cerebros que sitúan a Pontevedra en el mapa arqueológico nacional

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TIEMPO CALOR

Madrid - Galicia y Andalucía, en alerta amarilla por altas temperaturas y viento fuerte

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- El líder de IU, Antonio Maíllo, interviene al inicio de la reunión de la Coordinadora Federal del partido, que debatirá entre otros asuntos el reglamento para las primarias de IU para elegir posibles candidatos para las próximas elecciones generales. (Texto) (Vídeo)

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10:30h.- Elgoibar (Gipuzkoa).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, hace declaraciones en el acto conmemorativo a los integrantes del batallón Arana Goiri que murieron en el frente de Zirardamendi en la Guerra Civil. Junto al frontón del Barrio Aiastia-San Miguel (Texto)

11:00h.- Alicante.- PARTIDOS PSPV.- La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, clausura la conferencia política de los socialistas valencianos "Recuperar lo que importa". Universidad (Texto) (Foto)

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11:30h.- Badalona (Barcelona).- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto con el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, interviene en un acto político en Badalona. Parc del Centenari (Turó Caritg, junto al Centro Comercial Màgic). (Texto) (Foto)

12:00h.- Gavà (Barcelona).- FIESTA ROSA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, intervienen en la Fiesta de la Rosa que celebra cada año el PSC en Gavà (Barcelona). Pineda de Gavà y streaming en los canales de YouTube del PSC y del PSOE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Melilla.- FUERZAS ARMADAS.- Acto de celebración del CVI aniversario de la fundación de la Legión presidido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Amador Enseñat y Berea. Acuartelamiento “Millán Astray”. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

09:30h.- Valladolid.- MUNDIAL PUZZLES.- Cientos de aficionados procedentes de setenta países participan en el VI Campeonato del Mundo de Puzzles que acoge Valladolid. Feria de Muestras de Valladolid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- València.- GASTRONOMÍA PAELLA.- Cocineros de Uruguay, Brasil, México, Rumanía, Francia, Suiza, Dinamarca, Japón, Bulgaria, Ecuador, Colombia y Reino Unido participan en el Día Mundial de la Paella. Plaza del Agua de La Marina.

11:00h.- Salou (Tarragona).- FESTIVAL AÉREO.- Salou (Tarragona) acoge este fin de semana el festival aéreo de la Festa al Cel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Logroño.- SAN MATEO.- El desfile de carrozas es uno de los actos centrales y más vistosos de las Fiestas de San Mateo y de la Vendimia Riojana, que recorre el centro de Logroño. Avenida de la Solidaridad (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:00h.- Sanxenxo (Pontevedra).- VELA REY JUAN CARLOS.- Última jornada de la regata rey Juan Carlos, ya sin el emérito, y entrega de premios a las 18:00 horas. Real Club Náutico.

18:00h.- Ibiza.- TURISMO MASIFICACIÓN.- Manifestación contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza. S'Alamera.

18:00h.- Palma.- TURISMO MASIFICACIÓN.- Manifestación en contra de la ampliación del aeropuerto de Palma. Delegación del Gobierno

CULTURA Y TENDENCIAS

10:25h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Krux' de Tony Vahl, que compite en la Sección Oficial del 74 Festival de San Sebastián (photocall 09:55h). Kursaal (Texto) (Foto)

10:50h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en la jornada del Spain Audiovisual Hub, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, bajo el título ‘El nuevo guion del audiovisual. Diversidad, inversión y futuro’. Kursaal (Club de prensa) (Texto) (Foto)

11:00h.- Bilbao.- FERIA DISCO.- Comienza la Feria Internacional del Disco de Bilbao 2026. Un evento dedicado al coleccionismo musical con presencia de vinilos, CDs, cassettes y material relacionado, que también se celebra en Barcelona, Madrid y Mallorca. La Terminal FICC

12:00h.- Logroño.- TOROS LOGROÑO.- Activistas protestan ante la feria taurina de Logroño con un acto en el que portan lápidas con nombres de toros muertos en las corridas. Plaza del Mercado (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:35h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Glaxo' de Benjamín Naishtat que compite en la Sección Oficial del 74 Festival de San Sebastián (photocall 12.55). Kursaal (Texto) (Foto)

18:00h.- Salamanca.- TOROS SALAMANCA.- Sexto festejo de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega de Salamanca, con toros de García Jiménez y Olga Jiménez para Morante de la Puebla, Ismael Martín y Julio Norte. Plaza de Toros de La Glorieta. (Texto) (Foto)

18:00h.- Logroño.- TOROS LOGROÑO.- La feria taurina de San Mateo de Logroño comienza con una corrida de rejones con toros de Romao Tenorio para Sergio Domínguez,Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio. Plaza de toros (La Ribera, 13) (Texto)

18:00h.- San Vicente de la Sonsierra Calvario.- TRADICIONES PICAOS.- El municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra, con motivo de la Cruz de Septiembre, revive la ancestral tradición de los 'picaos'. Calvario (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:15h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Garrat du váimmu/Brace your heart' de Amanda Kernell, que compite en la Sección Oficial del 74 Festival de San Sebastián. (photocall 10:25h). Kursaal (Texto) (Foto)

18:30h.- Murcia.- TOROS MURCIA.- Toros de Los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Duarte Fernandes. La Condomina (Foto)

19:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El Ministerio de Cultura presenta el 'Día del Cine Español 2026', un programa enmarcado en la efeméride del próximo 6 de octubre, que tiene como objetivo ampliar la circulación y el acceso al cine español tanto en su vertiente Kursaal (Club de prensa) (Texto)

19:00h.- Zaragoza.- MÚSICA CONCIERTO.- Héroes El Culto y Leyendas del Silencio recrean en un espectáculo a Héroes del Silencio y la etapa en solitario de Enrique Bunbury acompañados por Alan Boguslavsky, Copi Corellano y Javier Iñigo. Teatro de las Esquinas. Vía Universitas 30-32.

20:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Espectáculo "Toquen a rebato" de José Mercé en la Bienal de Sevilla Teatro de la Maestranza (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Vecindario (Gran Canaria).- MÚSICA CONCIERTOS.- Concierto del grupo colimbiano Aterciopelados, en su gira europea '30 años. La Pipa de la paz'. Teatro Víctor Jara

21:30h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Photocall de la película 'La bola negra' dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo en la que participa Penélope Cruz. Teatro Victoria Eugenia

EFE

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