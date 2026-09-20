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Sánchez reivindicará sus políticas en la ONU en un viaje marcado por la situación en Ceuta

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Madrid, 20 sep (EFE).- La situación de Ceuta marcará gran parte del viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU, el último de su actual mandato a este foro de Naciones Unidas y en el que reivindicará su política migratoria y su modelo económico.

Sánchez ha participado los últimos ocho años en la apertura de los periodos de sesiones de la Asamblea (en 2020, como el resto de lideres internacionales, tuvo que hacerlo telemáticamente debido a la pandemia de COVID-19) y el año pasado acudió acompañando al rey.

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Cada año ha tenido una serie de eventos paralelos, y eso es lo que volverá a ocurrir en esta ocasión, la última antes de que se celebren las elecciones generales en España en una fecha que aún no ha desvelado.

Viajará el presidente del Gobierno a Nueva York con la intención de ratificar el pleno compromiso de España con el multilateralismo y poner en valor políticas que ha desarrollado su Ejecutivo, como las relacionadas con la economía y la migración.

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En ese contexto, fuentes del Gobierno aseguran que la situación en Ceuta estará presente en su agenda, tanto en sus intervenciones (la más relevante el miércoles ante la Asamblea de la ONU) como en las conversaciones que mantenga con otros líderes.

Su determinación es exponer la visión del Gobierno sobre lo que ha pasado y lo que se está haciendo para resolver el problema, al tiempo que defenderá de forma general el modelo migratorio de España.

No hay intención de impulsar ninguna declaración conjunta o algunas decisiones en el ámbito de la ONU ante ello porque las fuentes citadas subrayan que están centrados en que eso se aborde en el ámbito europeo.

Es previsible que esta cuestión sea comentada en el primero de los actos de su agenda, una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, que servirá de agradecimiento a su labor debido a que se encuentra en los últimos meses de su mandato.

Para sustituirle, el Gobierno, y el propio Sánchez, no han expresado su apoyo a ningún candidato en concreto pero sí han defendido públicamente que por vez primera ese puesto tenga al frente a una mujer y desean que sea iberoamericana.

También puede formar parte la cuestión de Ceuta de la serie de encuentros bilaterales que tendrá Sánchez y que aún están por concretarse oficialmente.

Entre sus prioridades está igualmente poner en valor el modelo económico de España, que viene asegurando que ha demostrado que es posible crecer teniendo a la vez empleos de calidad y con aumentos significativos del salario mínimo.

La defensa de ese modelo será uno de los ejes de su intervención en el acto que compartirá con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con cuyas políticas progresistas se siente muy cercano el Gobierno frente a las críticas de que ha sido objeto por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, como es habitual, invitará a una recepción a los líderes presentes en Nueva York con motivo de la Asamblea de la ONU, pero Sánchez, que ha recibido la invitación, tiene pendiente decidir si acudirá o no, según las fuentes del Gobierno, por motivos de agenda.

Los retos de la Inteligencia Artificial y la defensa de los menores ante los riesgos de las redes sociales será otro apartado relevante de las actividades del jefe del Ejecutivo, que desde Nueva York viajará a Boston y tendrá un acto en la Universidad de Harvard.

En concreto, intervendrá en el John F.Kennedy Jr Forum, el espacio de ese centro universitario para el debate político.

Si en Boston mantendrá una reunión con la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, entre otros eventos previstos en su etapa previa en Nueva York, participará en un homenaje a la escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, leyenda del activismo feminista y que falleció el pasado 3 de septiembre.

También asistirá a dos foros en los que participarán una serie de líderes, uno de ellos en defensa del multilateralismo y otro para respaldar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

A ello sumará la presidencia de un acto en la Cámara de Comercio de España, lugar en el que mantendrá un encuentro con inversores. EFE

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