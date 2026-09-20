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PPCV critica: "Morant viene a Alicante a celebrar el fracaso de la gestión de Sánchez en lugar de exigirle inversiones"

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El portavoz del grupo parlamentario popular en Les Corts, Nando Pastor, ha criticado este domingo que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, reúna a su partido en Alicante "para celebrar el fracaso de la gestión de Pedro Sánchez, en lugar de aprovechar su puesto en el Consejo de Ministros para exigirle las inversiones que nos debe a los alicantinos".

El síndic del PP ha valorado así en un comunicado la convención que los socialistas valencianos han celebrado este fin de semana en Sant Vicent del Raspeig, y les ha pedido: "Menos fiestas, menos fotos y más lealtad con esta tierra".

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Pastor ha denunciado que el presidente del Gobierno "lleva ocho años castigando a Alicante", una provincia que está "harta de promesas, anuncios y estudios que nunca se convierten en obras". "El dato es demoledor: Alicante ocupa el puesto 52 de las 52 provincias españolas en inversión estatal. Y esto no es una casualidad, es ya una forma de gobernar", ha reprochado.

Por eso, ha reclamado al Gobierno que deje de "ningunear" a los alicantinos y "ejecute de una vez las infraestructuras pendientes". "Queremos agua, queremos la ampliación del aeropuerto y su conexión con la alta velocidad, queremos Cercanías que funcionen, queremos el Corredor Mediterráneo, queremos mejores carreteras y queremos que se ejecuten las obras antirriadas que Alicante lleva años esperando", ha enumerado.

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En este sentido, ha apuntado que siguen pendientes actuaciones como la conexión ferroviaria con el aeropuerto mediante la variante de Torrellano, la modernización de las Cercanías Alicante-Murcia, la mejora de la A-7 y la A-70, los accesos a la AP-7 y numerosas obras hidráulicas en la Vega Baja.

El síndic 'popular' ha puesto también el foco en la financiación autonómica y en el cambio de posición del ministro del ramo, el valenciano Arcadi España. "Se puede ser socialista y tener principios, y se puede estar en un Gobierno y seguir defendiendo a tu tierra. Pero al parecer, esto no aplica para Diana Morant y Arcadi España", ha lamentado.

Pastor se ha referido al ministro de Hacienda, del que ha criticado que "reclamaba un fondo de nivelación cuando era conseller y ahora parece que se le ha olvidado la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana".

"Lamentablemente, para el sanchismo no importan las necesidades de los valencianos ni sus reivindicaciones, y mucho menos las de Alicante. Les importa mantener a Sánchez en La Moncloa", ha afirmado el portavoz del PP, para quien "si el lema del PSPV es 'Recuperar lo que importa', que empiecen por recuperar el agua, las inversiones, las infraestructuras y la financiación que Sánchez les ha negado a los valencianos, a los castellonenses y, especialmente, a los alicantinos", ha concluido.

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EuropaPress

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