Óscar López defiende que la relación PNV-PSOE ha dado "estabilidad política" a Euskadi y España

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la "fructífera" relación PNV-PSOE que ha dado "estabilidad política" tanto a Euskadi como a España. Además, ha afirmado que España "es capaz de defender sus fronteras con estricto respeto a la ley y los derechos humanos" y ha asegurado que el Gobierno devolverá la normalidad a Ceuta".

En una entrevista que este domingo publica el Diario Vasco, el ministro se ha pronunciado sobre las posibilidades de reeditar un pacto progresista para una próxima legislatura, tras las elecciones, y ha defendido que el PSOE es "experto en derrotar a la ultraderecha y a las encuestas".

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"Creo que hay un problema, y es que la derecha se ha rendido porque ha comprado el marco, los insultos, los discursos y las salvajadas de la ultraderecha. No solo en España, en otros países también. Y Feijóo no entiende que cada vez que no apoya algo sensato del Gobierno, cada vez que confunde la oposición con la demolición, está engordando a Vox", ha dicho.

Sobre la continuidad del Gobierno ante la actual coyuntura afirma que "aprobar los Presupuestos es importante" pero "hay que destacar que tras la pandemia el presidente del Gobierno se partió la cara en Bruselas para conseguir los fondos europeos, y eso nos ha permitido inyectar en la economía española decenas de miles de millones de euros". "Gobernar no son solo los Presupuestos. ¿Queremos que haya Presupuestos? Sí. ¿Gobernar son solo unos Presupuestos? No", ha indicado.

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Preguntado por si las declaraciones del presidente del PNV, Aitor Esteban, que sugirió que tal vez "Marruecos pudiese tener información comprometida de Sánchez" ha empeorado la relación del Gobierno con los jeltzales, ha afirmado que "hay que diferenciar".

"¿Ha servido la relación entre el PSOE y el PNV para dar estabilidad a España y a Euskadi? La respuesta es sí, sin duda. Euskadi disfruta de una estabilidad política que ha sido buena, y España lleva ocho años de gobierno progresista gracias a que esa relación ha sido fructífera", ha dicho.

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A su juicio, Aitor Esteban se equivocó en lo que dijo, "sin ninguna duda". "Es más, no me cuadra con el señor Esteban, que es una persona generalmente ponderada, que mide sus palabras. De repente, entrar en ese relato conspiranoico no me encaja. Creo que se equivocó y estoy convencido de que hasta él está arrepentido de lo que dijo", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de trasladar en algún momento a los acuerdos de gobernabilidad con EH Bildu a Euskadi, ha indicado que el País Vasco "también ha habido últimamente acuerdos entre el PNV y Bildu".

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"Creo que estamos en el juego democrático ordinario y que esa cultura del acuerdo que se da en Euskadi es muy positiva. Nos alejan muchas cosas de Bildu, pero hemos compartido ciertas políticas sociales", ha señalado.

CEUTA

El ministro ha negado que la crisis migratoria en Ceuta sea "la puntilla" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha admitido que "es una crisis sin precedentes" y ha añadido que "el Gobierno está volcado en devolver la normalidad en la ciudad.

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"España es perfectamente capaz de defender sus fronteras haciéndolo con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos. Vamos a devolver la normalidad a Ceuta cumpliendo la legalidad internacional, por mucho que Vox o Feijóo se empeñen en lo contrario", ha señalado.

Según apunta, para que Ceuta "recupere la normalidad" las personas migrantes que entraron "tienen que retornar, siempre cumpliendo la ley". Como primer paso, se debe realojar a los migrantes que se encuentran en las playas en "instalaciones acondicionadas donde se pueda llevar a cabo el proceso de filiación", un "paso indispensable" para determinar "si tienen o no derecho al asilo".

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Óscar López cree que ha faltado colaboración por parte de la oposición ante esta crisis. "Veo al PP rasgarse las vestiduras todos los días con Ceuta, pero no les veo levantarse por la mañana pensando en qué pueden aportar", ha asegurado.

Según ha apuntado, no ha escuchado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedir a "sus comunidades autónomas" que acojan a menores migrantes, ni "apoyar una sola medida del Gobierno" o "aportar una sola propuesta legal para resolver esto". "Solo veo una campaña de acoso y derribo con tintes xenófobos que no ayuda a Ceuta", ha manifestado.

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El ministro admite que el Gobierno tiene "un problema en Ceuta" que no se resuelve "de la noche a la mañana" y ante el que no va a "saltarse la legalidad". "Devolveremos la normalidad y, cuando esto pase, que cada uno rinda cuentas ante su conciencia sobre quién estuvo a la altura y quién no", ha apuntado. Además, ha censurado que algunas acusaciones del PP "rozan actitudes golpistas".

AYUSO

El también candidato socialista a la presidencia de la comunidad de Madrid ha indicado que Isabel Díaz Ayuso "representa todo lo peor de la mala política". "El odio, el insulto, la ruptura de cualquier relación institucional, algo que es muy contrario de la política vasca", ha apuntado.

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En su opinión, el ático es la "gota que colma el vaso". "Se ha pensado que todo el monte es orégano. Pero no es así. Ha decidido gastarse más de seis millones de euros de los madrileños para vivir en un ático de 400 metros y 200 de terraza. Y hasta aquí hemos llegado. Esto no es 'chao, pescado', esto es que han pescado", ha añadido.