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Morant promete un verdadero contrato social con la C.Valenciana y gobernar para la gente

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Alicante, 20 sep (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE y candidata socialista a la Generalitat, Diana Morant, se ha comprometido a firmar "un verdadero contrato social" con la Comunitat Valenciana y a presidir para la gente, frente a un PP que "gobierna contra la gente".

Así lo ha afirmado en la clausura de la conferencia política que el PSPV-PSOE ha celebrado este fin de semana en Alicante, bajo el lema ‘Recuperar lo que importa’, que es, según ha dicho, aquello que "le quita el sueño a las familias cuando apagan la luz por la noche".

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Morant ha entrado desde lo alto de la sala del plenario para cerrar este cónclave, acompañada del ministro de Hacienda, Arcadi España, y de los candidatos socialistas de las poblaciones de más de 20.000 habitantes, al ritmo del 'remix' de la canción ‘Cualquier otra parte’ de Dorian realizada por DJ Nano, y entre aplausos, besos y abrazos.

Tras agradecer la energía que ha sentido durante este fin de semana, la también ministra ha transmitido a los cargos del partido y a los militantes que cumplirá con todos ellos, pues no se resigna y va a "gobernar para la gente, con la gente y para recuperar lo que importa".

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"Vengo a firmar un verdadero contrato social entre el PSPV y la Comunitat Valencia", ha afirmado la candidata socialista, quien ha dicho que no quiere entrar al Palau como los últimos presidentes del PP: Carlos Mazón que lo hizo tras "un pacto con los negacionistas de Vox", y Juanfran Pérez Llorca, que llegó tras "una comida en un reservado entre los capos de cada una de las provincias".

"Quiero entrar con la cara bien alta, la legitimidad del pueblo y con vosotros, que me habéis elegido para ser candidata y me vais a hacer presidenta de la Generalitat", ha destacado, antes de añadir que el PSPV es el único partido que tiene todos sus candidatos elegidos y "está unido en torno a un liderazgo".

Morant ha asegurado que su prioridad está en la Comunitat Valenciana, y ha señalado que necesita "un ejército, una militancia y un activismo que desde hoy no pare de decirle y garantizarle a la gente" que en el PSPV hay un proyecto para construir una Comunitat mejor.

Ha explicado que las conclusiones de esta conferencia, que ha calificado de "éxito", no son el final de nada sino que empieza una nueva cultura de partido y nueva forma de gobernar, y "un contrato social" firmado en Alicante, "no a 300 kilómetros ni por Feijóo ni Abascal", porque los socialistas valencianos tienen "autonomía y capacidad para decidir" sobre su proyecto.

Ha avanzado algunas de sus propuestas en materia de Vivienda, Sanidad o Educación, como el primer "plan antifondos buitre" de España, acabar con las listas de espera y abrir los hospitales todo el día, o bajar ratios en las aulas y aumentar las plantillas docentes el curso que viene y retomar el plan Edificant.

Y todo eso lo hará gracias al nuevo modelo financiación autonómica que ha planeado el Gobierno, que aporta más recursos a la Comunitat y que, según ha dicho, el Consell en privado dice que "ojalá se apruebe pero que lo haga el PSOE y sus socios".

"No hemos podido contar con ellos nunca", ha lamentado, y ha dicho que a esta tierra le sobra talento, capacidad y potencialidad, pero sobre todo le sobra un Consell que nos ha dejado abandonados", y ha afirmado que ella se hará cargo de la sanidad, de la educación y de la seguridad de la gente. EFE

(foto)

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