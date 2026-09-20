Morant pide salir a ganar en 2027 y apela a la esperanza ante un PP que "gobierna contra la gente": "No me resigno"

20/09/2026 La secretaria general del PSPV y candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant, en la clausura de la Conferencia Política del PSPV, este domingo en Alicante COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE POLÍTICA Roberto Plaza/Europa Press

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La secretaria general del PSPV y candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant, ha llamado a salir "a ganar" la Comunitat Valenciana en las elecciones autonómicas de 2027 y ha apelado a la "esperanza" ante un PP que "gobierna contra la gente", al tiempo que ha garantizado que no se "resigna" a trabajar para "recuperar lo que importa".

De este modo lo ha manifestado en la clausura de la Conferencia Política que los socialistas valencianos han celebrado este fin de semana en Alicante, bajo el lema 'Recuperar lo que importa'. Morant ha llegado este domingo arropada por los alcaldes y candidatos del PSPV de los municipios de más de 20.000 habitantes, junto al ministro de Hacienda, Arcadi España, y entre aplausos de centenares de militantes y simpatizantes.

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La dirigente socialista ha avanzado que, en caso de entrar al Palau de la Generalitat tras las elecciones, lo primero que hará como presidenta será "abrir las ventanas, levantar las alfombras y abrir los cajones para que entre luz, aire fresco y dignidad" y ha prometido liderar un gobierno "que gobierne para y por el pueblo" y centrado en "lo que le quita el sueño a las familias cuando apagan la luz: vivienda, educación y sanidad".

Respecto a la vivienda, ha advertido de que no caben "medidas tintas" y ha anunciado que, como presidenta el Consell, intervendrá el mercado y topará los precios de los alquileres. También ha prometido construir más vivienda y protegerla "para siempre", con el propósito de evitar que las de protección pública "se las repartan" entre dirigentes del PP, como en el caso de Les Naus de Alicante.

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"Seremos la primera comunidad anti fondos buitre", ha anunciado Morant, que ha avisado a los "buitres" que hacen negocio con la vivienda: "Que se busquen otra". "La vivienda es un derecho y no va a haber casas sin gente ni gente sin casas", ha garantizado.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

Respecto a la sanidad, se ha comprometido a acabar con las listas de espera, a reforzar las plantillas para atender "más y mejor", a ampliar equipamientos y a abrir los hospitales "todo el día". "Se acabó que cierren a las 2 del mediodía, se acabó que en verano se cierren plantas", ha proclamado. Y ha anunciado una ley para que "nunca más" la sanidad pública "pueda ver privatizada y el dinero vaya a los amiguitos de siempre".

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En materia educativa, Morant ha adelantado una "ley de equidad" que blinde la educación desde Infantil hasta la universidad y ha avanzado dos medidas "urgentes": bajar las ratios y aumentar las plantillas de cara al curso 2027-2028. Al margen de ello, ha apostado por "volver a poner en marcha" el Plan Edificant y "no solo" para los municipios gobernados por el PSPV: "No haremos como ellos --el PP--, que son unos sectarios".

También ha concretado el impulso de un plan para garantizar "suficientes" plazas para la Formación Profesional y la universidad y ha lamentado que hace "demasiados años" que determinadas profesiones estén "ocupadas por hijos de quienes tienen el bolsillo lleno", como jueces y fiscales.

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FINANCIACIÓN

Sin embargo, ha remarcado que para cumplir todo ello, Morant ha hecho hincapié en que la Comunitat Valenciana necesita "más dinero", pero ha puesto en valor que ahora "por fin" hay una propuesta para un nuevo modelo de financiación. Por ello, ha instado al PP a seguir la postura del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda. "No es sospechoso de ser rojo comunista", ha apuntado.

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Al respecto, la líder del PSPV ha afeado a los representantes del Consell que "en privado" digan "que ojalá se apruebe" y por eso mismo ha acusado a los 'populares' de "dejar a la gente tirada", como a su juicio ha ocurrido con la pandemia, la crisis energética o la situación en Ceuta. "A esta tierra le sobra talento, capacidad y potencialidad, pero sobre todo le sobra el Consell que nos ha dejado abandonados", ha proclamado.

Asimismo, Morant se ha comprometido, tras escuchar a las asociaciones de víctimas de la dana, a hacerse cargo de "la sanidad, la vivienda, la educación y la seguridad de la gente". "Porque estar en política significa hacerse cargo de la vida, de los problemas y de las soluciones que necesita la gente", ha apostillado.

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"NO ACABA NADA"

Con todo, Diana Morant ha asegurado que, tras esta Conferencia Política, "no acaba nada, sino que comienza de nuevo la tarea que tenemos que hacer mañana y pasado mañana" y para ello necesita "un ejército, una militancia y un activismo que desde hoy no pare de garantizarle a la gente que aquí tenemos un proyecto y que somos el único partido de la Comunitat Valenciana que puede reunir a todos sus alcaldes, que está unido en torno a un liderazgo y que está hablando de lo que a la gente le importa y que tenemos proyecto".

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"Mi prioridad está en la Comunitat Valenciana, porque es la tierra que quiero, porque crecí aquí, porque aquí he pasado los mejores momentos de mi vida y, sobre todo, porque quedan los mejores momentos de la vida de los valencianos y las valencianas y yo estaré ahí para hacerlo posible", ha enfatizado.

"NO QUIERO ENTRAR AL PALAU" COMO MAZÓN O LLORCA

En este contexto, la candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat ha contrapuesto su modelo con el del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: "Él dice llamad a 'Génova' y se remite a --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo. Yo me remito a vosotros, me habéis hecho candidata y me vais a hacer presidenta. Por eso, ese contrato social lo firmo aquí, en Alicante, no a 300 kilómetros" de la Comunitat.

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"Lo firmamos los socialistas valencianos, con autonomía, libertad y capacidad para decidir sobre nuestro propio proyecto", ha reivindicado Morant, que ha afirmado que ella no quiere entrar el Palau de la Generalitat "como los últimos presidentes del PP, con un pacto firmado con los negacionistas de Vox en una servilleta como --Carlos-- Mazón, ni después de una comida en un reservado entre los capos de cada una de las provincias como Pérez Llorca".

En esta línea, también ha asegurado que, tras la Conferencia Política celebrada en Alicante, empieza "una nueva cultura de partido y una nueva forma de gobernar" que "escucha, acepta la crítica y pone soluciones a los problemas reales, no va por ahí tirando culpas a los demás".

"MIRAR AL FUTURO CON ESPERANZA"

Por su parte, el secretario general del PSPV de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, ha encumbrado a Diana Morant como la "próxima presidenta de la Generalitat", ha animado asimismo a los candidatos a gobernar los municipios de la Comunitat Valenciana a partir de 2027 y ha llamado a "mirar al futuro con esperanza". "Estamos preparados para gobernar y lo vamos a conseguir", ha garantizado.

El también alcalde de Elda ha destacado la elección de la provincia, en concreto de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, para celebrar esta Conferencia Política, ha recordado en este sentido los "días de lucha de los profesores reivindicando sus derechos y la mejora de la educación pública" durante los últimos meses y ha reivindicado el papel de la educación para "la transformación de las sociedades".

Además, ha acusado al PP de pretender "reescribir la historia" con "total impunidad", ha censurado los "hechos alternativos" que alientan los populares' en su "batalla cultural" en materias como la memoria histórica y ha advertido a la formación y a la "ultraderecha" de Vox: "Los socialistas, los progresistas y la gente de izquierda nunca vamos a dejar abandonado al pueblo". Por ello, Alfaro ha pedido "dignidad, respeto y vergüenza" a ambas formaciones y les ha exigido que dejen de "boicotear leyes".