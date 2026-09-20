Miles de ciudadanos rechazan en las calles de Barcelona la ampliación de su aeropuerto

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Barcelona, 20 sep (EFE).- Unas 5.500 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado este domingo por las calles del centro de la capital catalana para rechazar la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat al considerar que agravaría la crisis climática y acentuaría el turismo masivo que sufre la ciudad.

La manifestación, convocada por la plataforma Zeroport con el apoyo de más de doscientas entidades ecologistas, vecinales, sociales y sindicales, ha estado respaldada también por ERC, Comuns y la CUP.

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La marcha ha tenido lugar días después de que el Consejo de Ministros aprobase el martes el llamado plan DORA III, que recoge una inversión de Aena de 1.760 millones de euros en El Prat de Llobregat (Barcelona) entre 2027 y 2031, dentro de una inversión total prevista de 3.200 millones en la próxima década.

Ese importe se destinará a la reconfiguración de las terminales T1 y T2, la mejora de la T2 y sus aparcamientos, y actuaciones en la pista 06R/24L, la más cercana al mar y cuya ampliación física queda fuera del documento.

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El texto solo incluye 191 millones de euros para actuaciones preparatorias de esa eventual ampliación, entre ellas las compensaciones medioambientales, pero no las obras de la propia pista ni la construcción de la nueva terminal satélite, que en parte ocuparían un espacio protegido del delta del río Llobregat.

La marcha de este domingo ha comenzado en la confluencia del Passeig de Gràcia con la calle Aragó y ha concluido sin incidentes en la plaza de Sant Jaume con la participación, también, de manifestantes que han circulado con un centenar de bicicletas y dos tractores llegados desde la comarca del Baix Llobregat.

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Tras la pancarta de la marcha con el lema "No a la ampliación. Ni ahora ni nunca", han desfilado también los políticos Diana Riba (ERC), Jessica Albiach (Comuns), y Laure Vega (CUP).

En declaraciones a los medios, Jaume Osete, portavoz de Zeroport, ha recordado que la oposición al proyecto de ampliación del aeropuerto crece año tras año ya que su ejecución, entre otros impactos, supondría la llegada de entre 10 y 15 millones de turistas más al año a Barcelona.

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Eso implicaría, ha agregado, agudizar la crisis de la vivienda y agravar la climática tras haber pasado el verano más caluroso de la historia, ha recordado.

Los estudios de la plataforma convocante estiman, en este sentido, que la ampliación del aeropuerto incrementaría un cuarenta por ciento las emisiones que emite esta infraestructura y tensionaría aún más la actividad agrícola en el delta del río Llobregat.

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La manifestación de este domingo tiene lugar cinco años después de otra multitudinaria manifestación en Barcelona en contra del proyecto de ampliación del aeropuerto, que entonces quedó aparcado. EFE

(Foto) (Vídeo)