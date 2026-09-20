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Los dos cerebros que sitúan a Pontevedra en el mapa arqueológico nacional

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Alejandro Espiño

Pontevedra, 20 sep (EFE).- Desde que en 2021 pasó a ser patrimonio público los secretos que albergaban los muros del convento de clausura de Santa Clara, en Pontevedra, no han dejado de sorprender a los arqueólogos que estudian el complejo y ahora dos cerebros la han situado en el mapa arqueológico nacional.

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Tras más de siete siglos de silencio, las excavaciones que se están realizando en el ámbito del antiguo cenobio para proceder a su rehabilitación y a su integración en el Museo de Pontevedra han revelado nuevos datos sobre su historia y la de la propia ciudad.

Enterramientos, restos textiles, cerámicas, murales y diversas estructuras que permanecían ocultas han permitido a los investigadores reconstruir las distintas etapas por las que atravesó el convento desde que comenzó a construirse allá por el año 1271.

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Y aunque el recinto todavía conserva numerosos interrogantes bajo sus actuales espacios, los últimos hallazgos, que se han dado a conocer esta misma semana, han situado a Santa Clara en un lugar destacado dentro del mapa arqueológico nacional.

En tres de las tumbas completas excavadas en la zona del coro bajo del convento, los arqueólogos han hallado tres cuerpos de los que apenas se conservan restos óseos, pero sí han sobrevivido diferentes tejidos humanos y textiles.

Dos de ellos presentaban el cerebro saponificado, un fenómeno de conservación que, según los expertos, es extremadamente poco habitual.

La saponificación se produce cuando los tejidos grasos experimentan un proceso de transformación que puede favorecer su conservación en determinadas condiciones, especialmente en ambientes húmedos.

Que este proceso afecte al cerebro, sin embargo, no es frecuente.

Los restos encontrados en el convento de Santa Clara, previsiblemente de monjas que habitaron en él, no tienen todavía una datación exacta, pero sí se ha trasladado a la prensa que, por su posición arqueológica, se estima que podrían corresponder a un periodo comprendido entre los siglos XVI y XIX.

Los investigadores apuntan a que estos serían los primeros casos documentados en la península ibérica de cerebros saponificados correspondientes a este periodo, ya que los hallazgos conocidos hasta ahora serían posteriores.

"Que aparezca un cerebro dentro de un cráneo no es tan excepcional", ha explicado el arqueólogo de la Diputación de Pontevedra, Rafael Rodríguez, el encargado de supervisar estos trabajos. Pero sí lo es, añade, "que aparezca sin la parte ósea".

Se trataría, según destaca Rodríguez, del cuarto caso documentado a nivel mundial, tras los registrados en diversas excavaciones de Argentina, Chile e Italia.

Los restos han sido trasladados a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela y los análisis que se harán allí permitirán conocer con mayor precisión su composición, su estructura y sus características.

Estos dos cerebros saponificados no han sido el único descubrimiento que ha llamado la atención de los arqueólogos desde que, el pasado mes de julio, se iniciara una nueva fase de excavaciones en el ámbito del antiguo cenobio.

Así, en el entorno del altar mayor de la iglesia se han localizado varios enterramientos y entre ellos destaca el de una figura eclesiástica masculina, probablemente un capellán, que podría corresponder a la Edad Moderna, entre los siglos XVI y XVIII.

Lo más relevante de este hallazgo, según los expertos, es que el cuerpo conserva los zapatos y una casulla prácticamente íntegra, algo poco frecuente en los contextos arqueológicos gallegos debido a la escasa conservación de los tejidos.

En esa misma zona, otras dos tumbas tenían aún cadáveres de monjas de los que no se conservan casi huesos, pero sí sus sudarios; mientras que en uno de los laterales de la iglesia han aparecido dos enterramientos de infantes, uno de ellos aún con zapatos.

La intervención arqueológica de Santa Clara continúa así aportando nuevos datos sobre la historia del convento y sobre sus fases de construcción más antiguas que, a la vista de estos hallazgos, demuestran la excepcionalidad de todo este conjunto. EFE

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(foto)

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