La Universidad de Granada anima a ceutíes a retomar el curso para recuperar la normalidad

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Granada, 20 sep (EFE).- La Universidad de Granada ha difundido un vídeo previo al retorno a las aulas en el campus de Ceuta, que se producirá el 22 de septiembre, en el que miembros del profesorado, del personal y del estudiantado animan a la comunidad universitaria a regresar a la ciudad.

"Volver a clase no es solo un gesto académico, es un acto de confianza y de comunidad", dice uno de los estudiantes en el vídeo, que incluye también imágenes de la ciudad autónoma y de su ambiente universitario, informa la Universidad de Granada, de quien depende el campus ceutí.

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El curso universitario comenzará en Ceuta el próximo martes, unos días más tarde de lo previsto, debido a la crisis que sufre la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes de este verano.

La institución académica pretende con este vídeo, que ha divulgado en sus perfiles de redes sociales, lanzar un mensaje de ayuda a Ceuta "llenando las aulas de nuevo y retomando la vida de siempre".

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Unas 1.800 personas entre personal, profesorado y estudiantes conforman la comunidad de la Universidad de Granada en el campus de Ceuta.

"El campus de Ceuta no es solo un lugar donde estudiar, en él, una ciudad entera late al ritmo de sus estudiantes", se afirma en el vídeo.

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Con la frase "Os estamos esperando" concluyen las imágenes, en las que miembros de la Universidad de Granada llaman a recuperar la actividad en el campus.

La presencia de la Universidad de Granada en Ceuta, dice la institución, aporta a la ciudad un núcleo de conocimiento, investigación, desarrollo e innovación. EFE

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