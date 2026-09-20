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La marroquí Douae Ouboukir rompe su récord y se impone en la Cursa de la Mercè

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Barcelona, 20 sep (EFE).- La marroquí Douae Ouboukir estableció este domingo un nuevo récord femenino de la Cursa de la Mercè Bimbo Global Race al imponerse con autoridad con un tiempo de 32 minutos y 52 segundos, mejorando la marca que ella misma había establecido la pasada edición.

Ouboukir recortó en 47 segundos el anterior récord de una de las pruebas más emblemáticas del calendario barcelonés, que ella misma había establecido en 2025 con un tiempo de 33 minutos y 39 segundos.

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Desde los primeros metros, la marroquí dejó claro que no había acudido a especular. Tomó el mando de la carrera y, aprovechando el recorrido más abierto, céntrico y circular estrenado el año pasado tras más de dos décadas con el mismo trazado, comenzó a poner tierra de por medio respecto a sus perseguidoras.

Al paso por el kilómetro cinco, Ouboukir marcó 16:06, incluso mejor que el registro que había firmado en ese mismo punto en la edición anterior. Por detrás, Cristina Silva y la argentina Oria de Rueda intentaban mantener el ritmo, aunque ya cedían más de un minuto respecto a la cabeza.

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La marroquí administró su ventaja, mantuvo la intensidad durante los kilómetros finales y encaró en solitario la recta de llegada. Ouboukir cruzó la línea con más de un minuto de margen sobre sus perseguidoras y un nuevo récord de la prueba.

Oria de Rueda, tercera clasificada el año pasado, terminó segunda, mientras que Cristina Silva, que había sido subcampeona en 2025, completó el podio femenino.

En categoría masculina, en cambio, la plusmarca no estuvo en peligro. Después de la exhibición del australiano James Whelan en 2025, cuando pulverizó el récord de la prueba y lo dejó en 29 minutos y 4 segundos, el listón estaba especialmente alto. Esta vez, la carrera tomó otro camino.

El grupo de cabeza se redujo pronto a cuatro corredores: Roger Súria, Xavi Badia, Nicolás Fernández y Mohamed Nouri. Los cuatro avanzaron juntos durante buena parte del recorrido, en una carrera más táctica en la que ninguno parecía dispuesto a asumir antes de tiempo el riesgo de un ataque.

El desenlace comenzó a definirse después de superar el Paral·lel, cuando el recorrido afrontaba uno de sus tramos más exigentes. Fue entonces cuando Súria cambió el ritmo y lanzó su ataque. Badia, Fernández y Nouri intentaron responder, pero no pudieron seguir al catalán, que abrió un pequeño hueco y se marchó en solitario hacia la línea de meta.

El atleta del Igualada mantuvo la ventaja hasta la plaza Catalunya, donde estaba la línea de meta, y se proclamó vencedor con un tiempo de 29 minutos y 59 segundos. Xavi Badia terminó segundo y Mohamed Nouri completó el podio.

La prueba contó finalmente con la baja destacada del exatleta de élite Reyes Estévez, especialista en mediofondo y elegido mejor atleta español del año en 1998, que a sus 50 años tenía previsto regresar a la competición tras su estreno el año pasado, pero finalmente no tomó la salida.

Más allá de la competición de élite, la 48ª Cursa de la Mercè Bimbo Global Race registró una participación récord, con 17.200 inscritos, por encima de los 17.000 de 2013, hasta ahora la cifra más alta de su historia. EFE

avm/vmc/og

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