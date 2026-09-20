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'La maleta de Álex (Angulo)', el recuerdo de un secundario entrañable

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San Sebastián, 20 sep (EFE).- Álex Angulo falleció en 2012 en un accidente de tráfico. La ausencia y el recuerdo de este secundario entrañable del cine español recorren el documental 'La maleta de Álex', en el que la hija del actor, Dodó, descubre quién fue para los demás el padre que ella perdió cuando tenía 10 años.

El filme, dirigido por Alejandro Cortés Calahorra (Zaragoza, 1983), se presenta este domingo en la sección Zinemira del Festival de San Sebastián, donde el realizador, la hija y la viuda de Angulo, Mayda Zabala, han hablado para EFE de esta película, que además dedica un espacio importante a los inicios del actor en el teatro, una etapa fundamental de su vida.

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En la película, su hija Dodó va reencontrándose con familiares, amigos y compañeros de Angulo, a algunos de los cuales entrega pequeños objetos que el intérprete vizcaíno, nacido en Erandio en 1953, guardaba de ellos en una maleta que su mujer encontró tras su muerte junto a varias cajas con 5.000 documentos.

"Estaban en el desván de la casa, habían ido de mudanza en mudanza y me decidí a abrirlas cuando Álex murió. Abrí la maleta y me entró como un escalofrío. Si todo esto está aquí, yo no me puedo deshacer de ello, tengo que enseñarlo a la gente porque hay documentación muy valiosa, pensé. Si él lo guardó, fue por algo", explica su viuda

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Desde febrero de 2025, todos esos hallazgos están disponibles en la plataforma digital 'La maleta de Álex Angulo' para consultas y descarga libre y gratuita, pues son parte de la historia viva de las artes escénicas vascas. Todo ello, resultado de una ardua labor de catalogación que Mayda Zabala realizó junto a la actriz Esther Velasco.

Lo que no sabían era si lo que habían recopilado daba para un documental y se lo propusieron a Cortés Calahorra, que había conocido a Angulo y que vio en la maleta "la semilla" para contar la historia de este actor que empezó en el teatro en los años 60 cuando en Bilbao la escena aún no se había profesionalizado.

Dodó, la hija que el actor y su esposa adoptaron en China, va encontrándose con compañeros y amigos de su padre, profesionales del teatro y el cine como Ramón Barea, con el que empezó en Cómicos de la Legua, o César Sarachu, con el que se lanzó a la aventura parisina para formarse en la escuela de teatro Lecop, y del que conservaba una pequeña grabación en la que aparecen ambos haciendo un precioso número de payasos.

Ane Gabarain, Fernando Colomo, José Coronado, María Pujalte, Pepe Viyuela, Malena Alterio, Belén Cuesta y Fernando Colomo son, entre otros, compañeros que hablan de él, de su bondad, en este documental, en el que se suceden imágenes de sus películas y series de televisión y que está dedicado a Manolo Solo, fallecido este mes de julio, que cierra el filme.

Dodó Angulo "ha rellenado un lienzo en blanco", como dice el director aragonés, sobre un hombre al que solo conoció como padre. "Que era una buena persona era parte de la leyenda. Pero no es lo mismo escucharlo directamente de compañeros suyos. Este documental me ha dado la oportunidad de descubrirlo en primera persona, ha sido muy bonito", afirma su hija. EFE

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