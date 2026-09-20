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La legendaria delantera 'Stuka' del Sevilla supera al asombroso Barcelona de Raphinha

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Sevilla, 20 sep (EFE).- Los tres goles que el Barcelona marcó este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-3), con un triplete de Raphinha, certifican un inicio liguero espectacular del equipo del alemán Hansi Flick: 31 goles marcados, una cifra que, sin embargo, no supone un récord histórico del torneo por la plusmarca imbatible hasta ahora establecida por el Sevilla de los 'Stuka' en 1940.

La defensa del título del vigente campeón de LaLiga comenzó con el 0-5 en Elche y siguió con un 2-0 al Athletic Club, el tanteo más corto, el 5-2 al Rayo Vallecano también en casa, otro 0-5, esta vez al Valencia, un 2-4 al Levante y el escandaloso 7-2 al Racing, antes de imponerse por 1-3 en el campo del Sevilla.

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Este Barcelona, con pleno de 21 puntos, promedia más de cuatro goles (4,4) en las siete primeras fechas de LaLiga, con especial incidencia de su capitán, el brasileño Raphinha Días, autor de doce tantos por delante de los siete de Lamine Yamal y de los cuatro de Fermín López.

Estas cifras, con ser espectaculares, no superan las logradas por la formación más legendaria de la historia del Sevilla, la de la célebre delantera 'Stuka' -denominada así por el bombardero de la Luftwaffe que operó en la Guerra Civil-, que desató una lluvia de goles sobre sus rivales en las siete primeras jornadas de la Liga 1940/41.

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Ese quinteto de goleadores que los sevillistas de todas las edades recitan de memoria casi 90 años después -López, Raimundo, Berrocal, Torróntegui y Campanal- marcó 40 goles en sus siete primeros partidos del curso, el primero de los cuales fue un 11-1 al Barcelona, la derrota más severa sufrida por el club azulgrana en un partido oficial en toda su historia.

El primer viaje fue a Oviedo (0-4) y el segundo encuentro en casa se saldó con un 10-3 contra el Valencia, preludio del primer tropiezo, un empate a dos en Vigo ante el Celta. Tras vencer al Zaragoza (4-1) y perder en Murcia (2-1), el equipo dirigido por Pepe Brand 'cantó las 40' (dianas) en la séptima jornada con una goleada al Hércules (8-3): una media de casi seis tantos por partido (5,71).

El máximo goleador del Sevilla en esa racha memorable, Guillermo González del Río 'Campanal I', anotó en siete jornadas los mismos doce goles que Raphinha en la presente temporada y sigue siendo el máximo goleador histórico del club del barrio de Nervión, con el que marcó 269 tantos en 282 encuentros oficiales, casi uno por encuentro (0,81). EFE

lhg/cc/arh

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