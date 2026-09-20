La española Daniela Guillén, campeona del mundo de MXGP

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- La piloto española Daniela Guillén, del equipo de la Real Federación Española de Motociclismo, se proclamó campeona del mundo de MXGP en el Gran Premio disputado en la ciudad australiana de Darwin.
Guillén se impuso en las dos mangas del Gran Premio. EFE
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