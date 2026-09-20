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La Audiencia Nacional sienta en el banquillo desde este lunes a un hombre por presunta colaboración "virtual" con DAESH

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La Audiencia Nacional juzgará desde este lunes a un hombre que presuntamente desarrolló actividades de apoyo logístico, técnico y propagandístico a través de redes sociales y plataformas virtuales en favor de Estado Islámico (DAESH).

La Fiscalía reclama en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, ocho años de prisión y una multa de 6.300 euros por un presunto delito de colaboración con organización terrorista, o subsidiariamente de adoctrinamiento para la incorporación a la misma.

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El Ministerio Público le acusa de formar parte de 'Bank Alansar', una entidad mediática y virtual afín al DAESH que promueve cuentas de sustitución en redes sociales para usuarios partidarios de la organización terroristas con el fin de mantener visibilidad de dicha organización dentro de las redes sociales.

FACILITABA NÚMEROS Y CUENTAS DE MENSAJERIA

El acusado, indica, supuestamente facilitaba cuentas de usuario en redes sociales y números de teléfono para su uso en aplicaciones de mensajería, especialmente Telegram, a todos aquellos partidarios del DAESH que se lo solicitaban, evitando así que estos usaran de datos personales reales.

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Asimismo, facilitó "de forma reiterada números de teléfono internacionales" para la creación de cuentas en Telegram y otras redes sociales, así como "prestaba asesoramiento sobre el uso de servicios de VPN y otros mecanismos de anonimato digital, destinados a eludir la acción policial", señala la Fiscalía.

El Ministerio Público insiste en que proporcionó dicho apoyo "con pleno conocimiento de que tales medios serían utilizados para la difusión de propaganda terrorista, adoctrinamiento y coordinación de actividades yihadistas".

Por otro lado, el acusado "creó y administró el canal de Telegram 'Fursan Al Aqida'", por el que difundía contenido "directamente vinculado con DAESH", y creó otros grupos para "la difusión de propaganda, la celebración de reuniones por videoconferencia y el adoctrinamiento y la captación de terceros".

"El contenido difundido incluía incitación a la yihad, exaltación del martirio y llamamientos explícitos a la violencia, así como instrucciones ideológicas y doctrinales basadas en el salafismo yihadista", explica la Fiscalía.

Asimismo, señala que el acusado habría llevado a cabo "actividades idóneas para la captación de terceros y la incitación a la comisión de acciones violentas con el fin de prestar apoyo operativo" a la yihad, "incitando a terceros a empuñar armas y cometer actos de yihad violenta, alentando la comisión de atentados en territorio europeo".

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EuropaPress

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