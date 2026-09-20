Espana agencias

La agenda política, anclada en Ceuta una semana más con Sánchez de viaje en EE.UU.

Guardar

Madrid, 20 sep (EFE).- La crisis de Ceuta, donde continúa el lento proceso de identificación de los miles de migrantes que entraron a finales de julio y siguen en la ciudad, centrará de nuevo la semana política, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje en Estados Unidos.

Sánchez viajará a Nueva York para asistir a la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde defenderá su política migratoria, y participar en distintos foros económicos y tecnológicos, y visitará también Boston, donde intervendrá en un acto organizado por la Universidad de Harvard.

PUBLICIDAD

Su ausencia marcará el pleno del Congreso, ya que no habrá el tradicional cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Los protagonistas de la sesión de control al Gobierno serán los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quienes van dirigidas muchas de las preguntas registradas por la oposición.

PUBLICIDAD

La mayoría permiten ya augurar el bronco tono de la sesión: "¿Por qué no dimite?", "¿cree que puede estar orgullosa de su trabajo, ministra?", ¿a qué se dedica usted, ministro?"...

Mientras la oposición carga contra el Gobierno, desde el Ejecutivo se han sucedido a lo largo de la pasada semana las críticas al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que acusan de no colaborar para buscar soluciones a la crisis. Este jueves Vivas vuelve a Madrid para participar en un foro económico.

Al margen de la crisis migratoria, asunto que monopoliza el debate político desde agosto, PP y Vox también llevarán al pleno los malos resultados del sistema educativo español en el último informe PISA, mientras que Podemos pondrá el foco en las subidas "desorbitadas" de los precios de los productos energéticos y Coalición Canaria planteará el debate de la reforma del estatuto marco del personal sanitario.

Esta semana regresará también previsiblemente a la agenda política el 'procés', ya que el Tribunal Constitucional abordará el martes el primer recurso contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación, después de que la Justicia europea avalara la norma.

Será el recurso del exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull, pero todos las miradas están puestas en Carles Puigdemont, ya que esa sentencia, que previsiblemente tardará días en conocerse, puede precipitar su futuro si el magistrado del Supremo Pablo Llarena aplica la doctrina del Constitucional sin esperar a resolver el recurso del expresident catalán.

También volverá al debate nacional la gestión de la dana, puesto que el lunes está citado en la comisión de investigación constituida en el Congreso el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón y el exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Emilio Argüeso.

El programa es doble, ya que el Senado, cámara controlada por la mayoría absoluta del PP, también reunirá este lunes a su comisión de investigación de la dana, donde comparecerán el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola.

No hay pleno esta semana en la Cámara Alta, pero sí actividad y además de la citada comisión hay convocadas sendas sesiones de las comisiones de investigación creadas para estudiar el apagón y el estado de la red ferroviaria. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los embalses de agua se encuentran al 61,85 % de su capacidad este domingo 20 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 61,85 % de su capacidad este domingo 20 de septiembre

España va camino de convertirse en un desierto: “Como país no podemos renunciar a las renovables porque nos ha tocado la lotería y es la gran oportunidad del siglo XXI”

Los activistas climáticos Emilio Santiago, investigador del CSIC, y Héctor Tejero, político, hablan con ‘Infobae’ sobre su nuevo libro y el futuro de nuestro país en un mundo cada vez más cálido

España va camino de convertirse en un desierto: “Como país no podemos renunciar a las renovables porque nos ha tocado la lotería y es la gran oportunidad del siglo XXI”

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas publicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

El Gobierno de Ayuso tuvo que multar a la anterior empresa de mantenimiento y rescindir el contrato. Ahora encarga el servicio a Tragsa por 592.000 euros. Más Madrid denuncia que 12 de las 13 bibliotecas han necesitado actuaciones de climatización solo entre mayo y julio

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas publicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

Santos Bravos, el fenómeno nacido de un ‘reality’ de la empresa de BTS que 10 meses después telonea a Shakira: “Es una oportunidad para demostrar lo ‘cool’ que es ser latino”

El primer grupo latino de HYBE Latinoamérica, formado por cinco jóvenes de distintos países, actúa este fin de semana en la residencia de Shakira en Madrid

Santos Bravos, el fenómeno nacido de un ‘reality’ de la empresa de BTS que 10 meses después telonea a Shakira: “Es una oportunidad para demostrar lo ‘cool’ que es ser latino”

Cuevas, montañas y un queso de 37.000 euros: así es el pueblo asturiano que hay que visitar antes de que lo descubran todos

A los pies de los Picos de Europa, una aldea produce el queso de Cabrales más caro de la historia

Cuevas, montañas y un queso de 37.000 euros: así es el pueblo asturiano que hay que visitar antes de que lo descubran todos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas publicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas publicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

Marruecos afronta unas elecciones en las que el rey Mohamed VI tiene la decisión final: el monarca elige al primer ministro

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

ECONOMÍA

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

DEPORTES

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”