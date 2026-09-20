La agenda política, anclada en Ceuta una semana más con Sánchez de viaje en EE.UU.

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Madrid, 20 sep (EFE).- La crisis de Ceuta, donde continúa el lento proceso de identificación de los miles de migrantes que entraron a finales de julio y siguen en la ciudad, centrará de nuevo la semana política, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje en Estados Unidos.

Sánchez viajará a Nueva York para asistir a la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde defenderá su política migratoria, y participar en distintos foros económicos y tecnológicos, y visitará también Boston, donde intervendrá en un acto organizado por la Universidad de Harvard.

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Su ausencia marcará el pleno del Congreso, ya que no habrá el tradicional cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Los protagonistas de la sesión de control al Gobierno serán los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quienes van dirigidas muchas de las preguntas registradas por la oposición.

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La mayoría permiten ya augurar el bronco tono de la sesión: "¿Por qué no dimite?", "¿cree que puede estar orgullosa de su trabajo, ministra?", ¿a qué se dedica usted, ministro?"...

Mientras la oposición carga contra el Gobierno, desde el Ejecutivo se han sucedido a lo largo de la pasada semana las críticas al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que acusan de no colaborar para buscar soluciones a la crisis. Este jueves Vivas vuelve a Madrid para participar en un foro económico.

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Al margen de la crisis migratoria, asunto que monopoliza el debate político desde agosto, PP y Vox también llevarán al pleno los malos resultados del sistema educativo español en el último informe PISA, mientras que Podemos pondrá el foco en las subidas "desorbitadas" de los precios de los productos energéticos y Coalición Canaria planteará el debate de la reforma del estatuto marco del personal sanitario.

Esta semana regresará también previsiblemente a la agenda política el 'procés', ya que el Tribunal Constitucional abordará el martes el primer recurso contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación, después de que la Justicia europea avalara la norma.

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Será el recurso del exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull, pero todos las miradas están puestas en Carles Puigdemont, ya que esa sentencia, que previsiblemente tardará días en conocerse, puede precipitar su futuro si el magistrado del Supremo Pablo Llarena aplica la doctrina del Constitucional sin esperar a resolver el recurso del expresident catalán.

También volverá al debate nacional la gestión de la dana, puesto que el lunes está citado en la comisión de investigación constituida en el Congreso el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón y el exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Emilio Argüeso.

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El programa es doble, ya que el Senado, cámara controlada por la mayoría absoluta del PP, también reunirá este lunes a su comisión de investigación de la dana, donde comparecerán el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola.

No hay pleno esta semana en la Cámara Alta, pero sí actividad y además de la citada comisión hay convocadas sendas sesiones de las comisiones de investigación creadas para estudiar el apagón y el estado de la red ferroviaria. EFE

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