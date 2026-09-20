Junqueras (ERC) pide la "aplicación efectiva" de la amnistía en el 9º aniversario del 20-S

03/08/2026 El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante una entrevista para Europa Press, a 3 de agosto de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junqueras es doctor en Historia por la Universidad Aut`noma de Barcelona y fue eurodiputat y alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Entre 2016 y 2017 se desempeñó como vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y tras ser condenado e indultado por el referéndum del 1-O, retomó oficialmente el liderazgo de su partido. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la "aplicación efectiva" de la ley de amnistía en el 9º aniversario de las protestas del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía de la Generalitat en Barcelona, durante los registros de la Guardia Civil ordenados por el juzgado de instrucción número 13 en plena antesala del 1-O.

En un mensaje en X recogido por Europa Press, Junqueras ha dicho que hace 9 años "el Estado español detenía a 14 personas decentes en un intento de espantar el movimiento independentista a las puertas del 1-O", pero ha asegurado que lo único que se consiguió es desatar una respuesta masiva.

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"Ahora es necesario que se deshacer definitivamente aquel ultraje antidemocrático con la aplicación efectiva de la amnistía", ha añadido.

AMNISTÍA A JOVÉ Y SALVADÓ

En un comunicado, ERC ha explicado que el 20-S terminó con la detención de 14 personas, entre las que se encontraban el entonces secretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

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Los republicanos tildan el 20-S de "persecución política y judicial que posteriormente culminó con la presión, el exilio, las inhabilitaciones y centenares personas represaliadas".

ERC ha recordado que Jové y Salvadó siguen pendientes de la amnistía 9 años después, por lo que el partido exige que se les aplique la ley "sin más dilaciones ni subterfugios judiciales".

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