IU abre primarias para elegir candidato a la espera de un acuerdo en la izquierda

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Madrid, 20 sep (EFE).- Izquierda Unida ha lanzado este domingo el proceso de primarias para elegir candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales a la espera de un consenso entre las formaciones a la izquierda del PSOE para conformar una candidatura estatal unificada.

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha sido el encargado de activar este proceso durante la apertura de la reunión de la Coordinadora Federal del partido, el máximo órgano ejecutivo de debate y dirección entre asambleas, que debatirá el reglamento para las primarias tanto para la Presidencia como de las candidaturas por circunscripciones.

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Maíllo, que ya se descartó como posible candidato de la coalición de izquierdas, ha reafirmado la voluntad de IU de ser referente en la construcción de la próxima candidatura estatal.

Para ello, y cumpliendo con los estatutos del partido, IU celebrará primarias para elegir un candidato que después ofrecerán a la coalición que pretende formar junto a Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns.

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"Es necesario y democrático en cada organización una elección a través de primarias", ha subrayado el coordinador federal de IU, quien ha resaltado que su partido afronta este proceso inicial "sin nostalgia ni melancolía, sin perder ni un minuto en disputas internas".

En su opinión, la clave ante los próximos comicios es configurar un "frente amplio de izquierda" que tenga la voluntad no solo de frenar a la extrema derecha y a la derecha, sino sobre todo de construir una alternativa y un proyecto de país "con responsabilidad histórica y altura de miras".

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"Cuando el momento es crítico, como la crisis de Ceuta, es cuando toca demostrar si una organización o no está a la altura del momento histórico y de la circunstancia concreta", ha dicho. EFE