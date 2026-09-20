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Feijóo regresa mañana a Ceuta con cargos del PPE para que la UE se implique en la crisis y medie para los retornos

07/09/2026 El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), presentado por el presidente Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
07/09/2026 El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), presentado por el presidente Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá este lunes a Ceuta acompañado de una delegación del Partido Popular Europeo (PPE) con el objetivo de que la Unión Europea se implique en la crisis y medie para el retorno de todos los inmigrantes irregulares que entraron de forma masiva a finales de julio en la ciudad autónoma, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Feijóo viajará a Ceuta acompañado del presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, y de la secretaria general de esa organización y eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, entre otros cargos. Allí les recibirá el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

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Se trata de la cuarta visita del jefe de la oposición a la ciudad autónoma desde que la avalancha de los días 30 y 31 de julio. Así, su primer viaje fue inmediatamente después del salto, regresó a mediados de agosto para proponer un plan de reactivación económica y volvió a recalar en Ceuta a primeros de septiembre para arropar a Vivas en su gestión ante al "abandono de funciones" de Sánchez, según los 'populares'.

"VAMOS A EUROPEIZAR EL PROBLEMA"

Feijóo considera que es "intolerable la indolencia, la inacción y la soberbia con la que el Gobierno ha trabajado durante esta crisis". "50 días después el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total y España sigue siendo una nación sin gobierno", afirmó el pasado viernes desde Melilla, donde recalcó que "no se puede hacer peor" porque Ceuta es "un polvorín".

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Por eso, el PP ha afirmado que no se va a quedar de "brazos cruzados" sino que va a "europeizar el problema" que se vive en la ciudad autónoma tras la actuación de un Gobierno "irresponsable" y "negligente". "Creemos que las negligencias exigen responsabilidades y no vamos a parar", avanzó hace unos días el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.

Con ese objetivo, el PP promovió esta semana en el Parlamento Europeo una resolución, que finalmente salió adelante con el apoyo del PPE, los liberales y el grupo de Vox en Europa en la que se condena la "invasión" de Ceuta, una votación que los 'populares' califican de "victoria incontestable" tras el intento de los socialistas para que no saliera, según fuentes del partido.

Además, Feijóo se reunió el jueves en Madrid con el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, al que pidió el "retorno inmediato" de los migrantes que entraron de forma masiva en Ceuta y que medie para que Marruecos materialice su compromiso de aceptar la devolución de las personas que entraron de forma irregular.

El presidente del PP quiere seguir recabando el apoyo de la UE para que se implique en la resolución de la crisis en Ceuta ante el "ataque a la integridad territorial" que sufrió el país los días 30 y 31 de julio. "Y si el presidente del Gobierno no lo hace, lo tiene que hacer el jefe de la oposición y por eso estoy aquí, para defender la soberanía española y la integridad territorial de España", afirmó el viernes en Melilla.

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