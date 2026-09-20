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Feijóo propone una "ruptura democrática" con el Gobierno para hacer un cambio real en España

20/09/2026 El presidente del partido Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández (i), y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (d), durante un acto con afiliados del Partido Popular de Cataluña, a 20 de septiembre de 2026, Badalona, Barcelona, Cataluña (España). Feijóo viaja a Badalona para arropar al PP catalán y reforzar la estrategia del partido en Cataluña y a nivel nacional. POLITICA David Oller - Europa Press
20/09/2026 El presidente del partido Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández (i), y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (d), durante un acto con afiliados del Partido Popular de Cataluña, a 20 de septiembre de 2026, Badalona, Barcelona, Cataluña (España). Feijóo viaja a Badalona para arropar al PP catalán y reforzar la estrategia del partido en Cataluña y a nivel nacional. POLITICA David Oller - Europa Press
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto hacer una "ruptura democrática de la decadencia de Sánchez" para hacer un cambio real en España y tener un gobierno capaz de dar estabilidad y anticiparse a los problemas.

Así lo ha dicho en un acto del PP de Catalunya este domingo en el parque Turó Caritg de Badalona (Barcelona), junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol.

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El líder popular ha asegurado que pretende cambiar España con "un cambio real, no un 'bluf' como el de Illa en Cataluña, que al final siguen mandando los mismos".

"Vamos a hacer una limpieza total, vamos a devolver las instituciones a los ciudadanos y vamos a poner el país a funcionar", ha asegurado, y ha añadido que el problema de España es que todo está orientado a servir un proyecto de poder.

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Para él, "las decisiones se toman para salvar a un solo hombre" y el dinero público se usa para sus intereses personales, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

NO SE PUEDE IMPROVISAR EN ECONOMÍA

Ha puesto el foco en la situación económica y ha destacado el aumento del IPC por encima del 4%, pese a que el Gobierno "dice que todo va bien".

Considera que no se puede solucionar con parches sino con reformas estructurales para disminuir los costes de producción: "No se puede gobernar cuatro años sin Presupuestos, porque, si no, no hay política económica".

Ha reprochado al Ejecutivo "vivir permanentemente en la improvisación, en el real decreto ley y en el chantaje de última hora", y ha defendido que el Gobierno necesita aprobar Presupuestos y cumplir un proyecto.

También ha pedido contener la "escalada permanente" de impuestos que, dice, superan las 100 desde que Sánchez está al frente del Gobierno, y ha destacado que el Impuesto sobre la Renta ha crecido el doble que la economía española.

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