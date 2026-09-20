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El PNV cree que Sánchez presentará presupuestos y dice que negociará de forma "leal"

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Bilbao, 20 sep (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que "lo que viene en los próximos meses es una presentación de presupuestos" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha adelantado que su partido participará en el proceso "de manera leal, intentando llegar a acuerdos".

Esteban, en declaraciones a los medios en Elgoibar (Gipuzkoa), ha señalado que "todas las señales" que llegan a su partido, "también porque se han puesto en contacto con nosotros ahora para hablar sobre el presupuesto -ha dicho-", indican que el Gobierno va a presentar el proyecto presupuestario para 2027.

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El presidente del PNV, que ha indicado que su formación ya le dijo a Sánchez en su momento que "tenía que buscar un sentido a esta legislatura porque si no, habría que finalizarla", ha afirmado que "mientras la legislatura esté en vigor", la formación nacionalista "va a seguir haciendo política".

"Nuestros grupos parlamentarios van a seguir funcionando, intentado que se cumpla lo que queda sin cumplir de los acuerdos pactados en su momento y el Gobierno Vasco hará lo mismo", ha indicado.

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"Si el presupuesto no se aprueba, entiendo que lo que corresponde es convocar elecciones, pero imagino que lo que viene en los próximos meses es una presentación de presupuestos en la que participaremos de manera leal, intentando llegar a acuerdos", ha dicho.

"Mientras tanto, en paralelo -ha añadido-, los grupos parlamentarios y el gobierno intentarán que el acuerdo de investidura siga avanzando y puedan cumplimentarse más cosas de las que se han cumplimentado y luego veremos qué ocurre con la legislatura. Hay que ir paso a paso y día a día", ha sostenido. EFE

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