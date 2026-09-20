El neerlandés Herlings, campeón del mundo de MXGP

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Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El piloto neerlandés Jaffreys Herlings (Honda) se proclamó este domingo campeón del mundo de MXGP, la categoría reina del motocross) en el circuito australiano de Hidden Valley, en Darwin.

Herlings dominó esta última prueba del Mundial y cruzó la meta en la primera posición de ambas mangas.

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El francés Romain Febvre (Kawasaki), campeón en 2025, fue segundo tras el neerlandés en Hidden Valley y finaliza el campeonato con 805 puntos por 973 del campeón y 659 de esloveno Tim Gajser (Yamaha), tercero.

Otro galo, Tom Vialle (Honda), termina en la cuarta plaza con 641 unidades, mientras que el español Rubén Fernández es séptimo con 523. EFE