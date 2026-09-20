El modelo híbrido de teletrabajo se mantiene estable seis años después de su regulación

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Madrid, 20 sep (EFE).- El modelo híbrido que combina la presencia en la oficina con el trabajo desde casa se ha consolidado en España seis años después de que se regulara el teletrabajo, una modalidad poco extendida antes de la pandemia que ahora tampoco llega a todas las empresas, pero que es irrenunciable para quienes la disfrutan.

En 2025, se teletrabajaron de media 2,9 días a la semana, 0,1 días menos que en 2024, según la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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De acuerdo con los datos de esta encuesta, el 14,8 % de los ocupados de 16 a 74 años afirmó haber teletrabajado durante la semana anterior a la entrevista, un porcentaje 0,3 puntos menor que el de 2024.

En el peor momento de la pandemia llegaron a teletrabajar más de la mitad de los días el 16,2 % de los ocupados, frente al 4,8 % de 2019, lo que llevó el Ministerio de Trabajo a acordar con patronal y sindicatos una ley que se aprobó el 22 de septiembre de 2020 y entró en vigor el 13 de octubre del mismo año.

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En la actualidad, los ocupados que teletrabajan valoran su experiencia con esta modalidad laboral con una media de 8,9 puntos sobre 10, según la citada encuesta.

El INE también pregunta a las empresas sobre el uso de las TIC en otra encuesta que revela que el teletrabajo es una opción más extendida entre las de mayor tamaño, ya que está permitido en el 78 % de aquellas con 250 empleados o más.

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Ese porcentaje baja al 37,4 % en el caso de las empresas de 10 o más empleados.

La plataforma Infojobs publicaba esta semana un estudio que mostraba que tres de cada cuatro personas estarían dispuestas a cambiar de empleo si su empresa aumentara los días de oficina en detrimento del teletrabajo.

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Las empresas no se plantean esa opción, según la encuesta de Infojobs, que concluye que el 75 % de las compañías prevé mantener sus condiciones actuales durante los próximos seis meses y un 8 % planea ampliar la posibilidad de teletrabajar, mientras que solo un 4 % contempla reducirlo o eliminarlo.

Nada apunta a que el teletrabajo vaya a desaparecer, si bien el informe reconoce que, dependiendo de la naturaleza de la actividad, no todas las compañías tienen la posibilidad de ofrecerlo.

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Entre enero y agosto de 2026, el 11 % de las vacantes publicadas en InfoJobs incluía alguna opción de teletrabajo, idéntica proporción a la de un año antes, con comercial y ventas como las actividades con un mayor número total de vacantes con teletrabajo.

No obstante, informática y telecomunicaciones es la actividad que más teletrabajo ofrece en términos relativos, ya que siete de cada diez vacantes del sector lo contemplan.

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La ley que regula el teletrabajo establece que hay que firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30 % de la jornada semanal y deja claro que el trabajo a distancia es voluntario y reversible tanto para la empresa como para la persona trabajadora.

Las empresas, especifica la norma, deben dotar a los empleados que lo realicen de medios, equipos y herramientas; así como encargarse de su mantenimiento.

Se dejó a la negociación colectiva, sin establecer en este caso obligación, la compensación o no de gastos y el cómo hacerlo, y se estableció que las empresas debían recoger la ley en un convenio o acuerdo colectivo. EFE

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(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023390951 )