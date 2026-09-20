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El Gobierno dará continuidad al Hub Audiovisual a través del fondo soberano España Crece

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San Sebastián, 20 sep (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este domingo que el Hub Audiovisual tendrá su continuidad a través del fondo soberano España Crece, lo que supone un apoyo "permanente y estructural" a esta industria.

López ha intervenido en la jornada del Spain Audiovisual Hub, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, celebrada bajo el título 'El nuevo guion del audiovisual. Diversidad, inversión y futuro'.

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Ha remarcado que la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) van a ser las "palancas del Estado", junto con las que cuenta el Ministerio de Cultura, para impulsar el audiovisual en España "en 2027 y más allá, porque cuando una política funciona hay que mantenerla sin fecha".

La industria se beneficiará "pronto" de los 450 millones de euros que la SETT ha movilizado en inversiones como Lazona, Good Films o Aurora Media, ha indicado.

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López ha señalado que al Zinemaldia "siempre le ha sobrado talento, pero le faltaba un espacio en el que la industria fuera protagonista" y ha destacado el "salto espectacular" que el certamen ha dado en este ámbito desde que asumió la dirección José Luis Rebordinos, que se despide este año del cargo.

"El Festival es una muestra del momento dulce que protagoniza la industria del audiovisual en España", ha indicado el ministro.

España es el "principal mercado de producción de la UE", ha señalado López, que ha destacado que en 2025 se realizaron 423 producciones, un 31 % más que el año anterior.

"Nueve de las once series más vistas en Europa son españolas, la película más vista en 'streaming'" en este continente es 'La sociedad de la nieve', el empleo audiovisual se ha duplicado desde 2020, al pasar de 30.900 a más de 64.000 en el primer trimestre de 2025 y, de cada euro invertido en los rodajes, se han generado 9 adicionales", ha subrayado .

En este sentido ha incidido en que en España estaban "el talento y los paisajes", pero faltaba "voluntad política", una "buena inyección de capital y herramientas como el Plan España Hub Audiovisual".

"Un compromiso institucional histórico a la altura del desafío que permitió diseñar una transformación económica sin precedentes", ha afirmado.

"Y aquí estamos, 1.600 millones de euros después, recogiendo los frutos y ensanchando horizontes", ha remarcado.

"El audiovisual no es solo entretenimiento, es innovación y tecnología además de empleo y es, ante todo, soberanía cultural para Euskadi, España y Europa. Y lo mejor es que lo mejor está por llegar", ha concluido.

Tras su intervención en el foro, López asistirá a un pase privado de la película 'La bola negra' en los cines Príncipe, organizado por el comisionado '50 años de libertad' al que seguirá un coloquio con la participación de los Javis, sus directores.

La jornada sobre el futuro del audiovisual, organizada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial junto al Festival de San Sebastián, convoca cada año al sector audiovisual español y a agentes internacionales.

Esta edición ha contado en la apertura institucional con la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz; la subsecretaria del Ministerio de Cultura, Carmen Páez; y el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

El primer bloque, 'El fondo Spain Audiovisual Hub en acción', se ha centrado en los resultados de las operaciones realizadas por la SETT en el marco de esta entidad, una iniciativa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Un segundo apartado ha analizado los modelos audiovisuales en la Unión Europea y, tras la presentación del Informe Olsberg Impacto Económico, por parte del presidente ed Spain Film Comission, Juan Mauel Guimerans, el seminario ha concluido con una aproximación al papel de las televisiones.EFE

(foto)

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