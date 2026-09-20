El español Guillem Farrés, campeón del mundo de MX2

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El piloto español Guillem Farrés (Triumph) se proclamó campeón del mundo de MX2, en el Gran Premio de Australia de Motocross que se celebró en el circuito de la ciudad de Darwin.
Según informa el equipo oficial Triumph, el segundo puesto en la primera carrera de Darwin le ha bastado al catalán para ganar el Mundial de MX2.
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Farrés es el segundo piloto español en ganar este título después de Jorge Pardo y la consecución del mismo ha tenido lugar en la misma prueba en la que Daniela Guillen se convirtiera en la primera mujer española en ganar un título mundial de motocross. EFE
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