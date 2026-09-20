Espana agencias

El español Guillem Farrés, campeón del mundo de MX2

Guardar

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El piloto español Guillem Farrés (Triumph) se proclamó campeón del mundo de MX2, en el Gran Premio de Australia de Motocross que se celebró en el circuito de la ciudad de Darwin.

Según informa el equipo oficial Triumph, el segundo puesto en la primera carrera de Darwin le ha bastado al catalán para ganar el Mundial de MX2.

PUBLICIDAD

Farrés es el segundo piloto español en ganar este título después de Jorge Pardo y la consecución del mismo ha tenido lugar en la misma prueba en la que Daniela Guillen se convirtiera en la primera mujer española en ganar un título mundial de motocross. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El verano se termina (oficialmente), pero se niega a irse: las temperaturas vuelven a superar los 30 grados en un domingo de tiempo estable

El temporal que afectó a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, zonas de Andalucía, Baleares y Cataluña cederá por completo

El verano se termina (oficialmente), pero se niega a irse: las temperaturas vuelven a superar los 30 grados en un domingo de tiempo estable

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

La Policía Nacional investiga el origen del fuego y maneja como hipótesis inicial que pudo ser provocado

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

Los embalses de agua se encuentran al 61,85 % de su capacidad este domingo 20 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 61,85 % de su capacidad este domingo 20 de septiembre

España va camino de convertirse en un desierto: “Como país no podemos renunciar a las renovables porque nos ha tocado la lotería y es la gran oportunidad del siglo XXI”

Los activistas climáticos Emilio Santiago, investigador del CSIC, y Héctor Tejero, político, hablan con ‘Infobae’ sobre su nuevo libro y el futuro de nuestro país en un mundo cada vez más cálido

España va camino de convertirse en un desierto: “Como país no podemos renunciar a las renovables porque nos ha tocado la lotería y es la gran oportunidad del siglo XXI”

Santos Bravos, el fenómeno nacido de un ‘reality’ de la empresa de BTS que 10 meses después telonea a Shakira: “Es una oportunidad para demostrar lo ‘cool’ que es ser latino”

El primer grupo latino de HYBE Latinoamérica, formado por cinco jóvenes de distintos países, actúa este fin de semana en la residencia de Shakira en Madrid

Santos Bravos, el fenómeno nacido de un ‘reality’ de la empresa de BTS que 10 meses después telonea a Shakira: “Es una oportunidad para demostrar lo ‘cool’ que es ser latino”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

Madrid contrata a una empresa estatal para que mantenga las 13 bibliotecas públicas ante las quejas de los usuarios: 35 grados, 88 reclamaciones y 45 incidencias por calor

Marruecos afronta unas elecciones en las que el rey Mohamed VI tiene la decisión final: el monarca elige al primer ministro

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

ECONOMÍA

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

DEPORTES

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”