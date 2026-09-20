El Congreso celebra mañana por primera vez el Día Internacional de la Paz, en el que se homenajeará al músico Pau Casals

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El Congreso de los Diputados celebrará este lunes, por primera vez, un acto por el Día Internacional de la Paz, en el que se rendirá tributo al músico catalán Pau Casals, de cuyo nacimiento se cumplen 150 años este 2026. A la cita se sumará el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, entre otras autoridades.

Violonchelista, director de orquesta, compositor, pedagogo y humanista, Casals fue uno de los músicos más influyentes del siglo XX y una de las figuras más universales de la cultura catalana. Es reconocido por su compromiso con la paz y los Derechos Humanos.

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En concreto, el evento será inaugurado a las 18.00 horas por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, tras cuyo discurso tomará la palabra el director general de la Fundación Pau Casals, Jordi Pardo, para presentar el legado vivo de Pau Casals. A continuación, el periodista Iñaki Gabilondo y la actriz y cantante Ana Belén abrirán un diálogo sobre su figura y la defensa de la paz.

Al acto está previsto que acudan representantes de las Mesas del Congreso y del Senado y de miembros de los grupos parlamentarios de ambas cámaras legislativas, así como altas autoridades del Estado, entre ellas el presidente catalán, Salvador Illa, y los patronos y vocales de la Fundación Pau Casals.

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DISCURSO Y PIEZAS MUSICALES DE CASALS

En el acto se reproducirán fragmentos del discurso pronunciado por Casals ante las Naciones Unidas en 1958 y se interpretarán piezas musicales de Bach, Granados y Falla, entre otros, a cargo de Ettore Pagano, al violonchelo, y Yoko Suzuki, al piano.

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En concreto, el hemiciclo escuchará la interpretación del Preludio, Zarabanda y Giga de la Primera Suite, de Johann Sebastian Bach; la interpretación del Intermezzo, de la ópera 'Goyescas', de Enrique Granados; la interpretación de los movimientos 'Nana' y 'Jota', de la obra 'Suite Populaire Espagnole' de Manuel de Falla; y, por último, 'El Cant dels Ocells' (El Canto de los Pájaros), de Pau Casals.