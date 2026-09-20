El acceso a la vivienda deja a profesionales y jóvenes atrapados ante unos precios récord

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Madrid, 209 sep (EFE).- La vivienda sigue generando importantes problemas de acceso en un mercado en el que escasea el producto disponible, los precios están en máximos y una buena parte de profesionales cualificados, como médicos o profesores, tienen serias dificultades para permitirse vivir donde trabajan.

Con un mercado del alquiler también escaso y tensionado, especialmente en los grandes polos de empleo, los jóvenes dilatan su edad de emancipación y el 19 % de entre 18 y 24 años ha tenido que recurrir al alquiler de habitaciones, lo que supone más del doble que un año antes, según un informe que ha elaborado el portal inmobiliario Fotocasa.

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Según Eurostat, España está entre los países de la Unión Europea donde los jóvenes abandonan el hogar familiar más tarde, aproximadamente a los 30 años, frente a una media europea cercana a los 26 años.

Y es que en España el alquiler medio supera ya los 1.130 euros mensuales y la compra exige años de ahorro previo solo para reunir la entrada.

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La vivienda no solo es un problema económico, sino también social. Según un informe de EAE Business School, dos de cada tres jóvenes reconocen haber tenido que aplazar su proyecto de vida (formar una familia, cambiar de ciudad, emprender) por el precio de la vivienda.

El 75,3 % considera que sin ayuda familiar es prácticamente imposible comprar un piso y el 71,6 % cree que la herencia se ha convertido en una de las pocas vías reales para acceder a la propiedad.

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Además, cerca de dos millones de personas que, según los criterios convencionales no son pobres, cruzan ese umbral en cuanto pagan el coste de su vivienda. Así lo revela un informe de Fedea, que acuña el término "pobreza oculta" para describir un fenómeno que afecta especialmente a los inquilinos: uno de cada cuatro arrendatarios inicialmente no pobres pasa a serlo tras abonar el alquiler.

Según el portal inmobiliario Idealista, acceder a una vivienda en alquiler consume el 39 % de los ingresos netos de una familia media en España, frente al 29 % que supone adquirirla. En 9 capitales se destina más del 30 % de los ingresos al alquiler y en venta son 5 las que rebasan ese umbral.

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La opción de la compra tampoco es sencilla. En el segundo trimestre del año, el precio de la vivienda en España subió un 12,5 %, hasta los 2.355 euros/m2, un nuevo récord histórico, según la estadística de valor tasado que acaba de publicar el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que arranca en 1995.

La Comunidad de Madrid registró el importe más elevado, superando, por segunda vez consecutiva, los 4.000 euros/m2 y marcando un nuevo récord con 4.089,6 euros. Tras ella se situaron Baleares (3.980 euros, el 13,1 % más), País Vasco (3.102 euros, el 11 % más) y Cataluña (2.753 euros, el 10 % más).

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Esta crisis se está haciendo notar en el acceso a la vivienda de muchos profesionales, especialmente en Baleares, Málaga o Madrid, a la hora de costearse una vivienda donde han obtenido una plaza o un trabajo.

En términos generales, médicos residentes, enfermeros, profesores, profesionales de servicios sociales, de comunicación y determinadas ocupaciones culturales están entre los más afectados.

Según los últimos datos de Tinsa, sin tener en cuenta la inflación, el precio en las islas ya es un 25 % superior al que se registraba en los años de la burbuja inmobiliaria. EFE

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