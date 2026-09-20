Detenido en Dénia (Alicante) un fugitivo reclamado en Rusia por coacciones y prostitución

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Alicante, 20 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Dénia (Alicante) a un hombre de 33 años reclamado por las autoridades de Rusia por delitos de coacciones y prostitución, al que se le atribuye su participación en una organización dedicada a la producción ilegal de contenido pornográfico mediante retransmisiones en directo por internet.

El detenido tenía en vigor una Orden Internacional de Detención (OID), dictada por las autoridades rusas y que lleva aparejada una pena de diez años de prisión, según un comunicado de la Policía Nacional.

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La investigación se inició después de que la Policía Nacional de Dénia recibiera, a través de Interpol, información sobre la posible presencia del fugitivo en la localidad, por lo que agentes de Policía Judicial iniciaron las pesquisas para localizarlo.

Una vez detectado, los agentes comprobaron su identidad y la vigencia de la orden internacional, por lo que procedieron a su arresto.

Los hechos por los que se le reclama ocurrieron entre 2020 y 2021 en la ciudad rusa de Krasnoyarsk, donde, según las autoridades de ese país, formaba parte de una organización criminal dedicada a producir contenido pornográfico mediante retransmisiones en directo a través de internet.

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El detenido se encargaba presuntamente de seleccionar y formar a las mujeres que participaban en las emisiones, así como de supervisar su desarrollo.

La organización disponía de locales y equipos informáticos y audiovisuales y obtenía beneficios económicos de las retransmisiones de pago.

El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que se encargará de los trámites para su posterior extradición a Rusia. EFE

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