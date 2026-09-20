Detenida una paciente tras el incendio en una residencia donde murió una mujer en Pamplona

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(Actualiza la NA7034 con el estado de los heridos en el incendio)

Pamplona, 20 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a una mujer residente de la clínica psiquiátrica Padre Menni que presuntamente provocó este sábado de forma intencionada el incendio declarado en esta residencia de Pamplona, a consecuencia del cual ha fallecido una mujer de 56 años.

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Tras una primera investigación, ha informado a EFE la Policía Nacional, la principal hipótesis es que esta usuaria provocó el incendio en una habitación de la planta baja de la clínica psiquiátrica, ubicada en el barrio de la Rochapea de Pamplona.

La detenida se encuentra en el hospital bajo custodia policial a la espera de un pronunciamiento de la autoridad judicial.

Fuentes policiales han destacado la complejidad de determinar en un caso de este tipo la responsabilidad penal de la persona detenida al tratarse de una usuaria del centro con problemas de salud mental.

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Por otro lado, un hombre de 62 años, también residente de la clínica Padre Menni, continúa ingresado en la UCI en estado grave a consecuencia del fuego declarado en esta residencia de Pamplona.

Además, una mujer de 37 años y un hombre de 58 permanecen ingresados en la unidad de hospitalización psiquiátrica, y dos varones de 52 y 65 años siguen en observación de Urgencias.

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Seis personas, cinco mujeres de 63, 59, 68, 56, 65 años y un varón de 69 años, están ingresadas en hospitalización convencional sin revestir gravedad. Un residente varón de 51 años ha recibido el alta.

De los seis trabajadores del centro atendidos por intoxicación de humo leve, han sido todos dados de alta. Se trata de un varón de 22 años y cinco mujeres de 28, 24, 25, 43 y 33 años. EFE

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