Daniela Guillén: "empecé un poco floja, pero lo dí todo y gané"

Guardar

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- La piloto Daniela Guillén, del equipo de la Real Federación Española de Motociclismo, que se proclamó campeona del mundo de WMX (el Mundial femenino de Motocross) en el Gran Premio de Australia, declaró que en las carreras de esta fin de semana empezó "un poco floja", pero finalmente dio todo y ganó las dos mangas.

Este título es el primero de una española en el Mundial de esta especialidad.

PUBLICIDAD

Según recoge el portal MXGP.com, la catalana declaró tras la segunda manga en el circuito de Hiden Valley, en Darwin: “Quiero dar las gracias a mi equipo, RFME, Last Lap, también a toda mi familia, mi hermana, mi entrenador, mi preparador físico, a todas las personas que me ayudaron, porque gracias a ellos todo es posible".

"Estoy muy contenta. También estoy muy contenta con la carrera de este fin de semana porque empecé un poco floja, pero luego lo di todo y gané. Creo que otras pilotos no se esfuerzan tanto, pero yo quería dar el máximo y conseguir la victoria aquí, en Australia, era importante, así que ahora estoy muy feliz”, declaró Guillén.

PUBLICIDAD

Una de sus rivales en la lucha por el título, la italiana Kiara Fontanesi, felicitó a Daniela y dijo sobre la catalana: "se merecía el título, corrió muy bien, y fue increíble tener una batalla tan reñida con ella este año”. EFE