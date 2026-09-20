China lidera el medallero en la primera jornada de preseas de los Juegos Asiáticos

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Tokio, 20 sep (EFE).- China lidera este domingo el medallero de los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya, con seis oros y 14 preseas, en la primera jornada de entrega de medallas de la competición en Japón, que reúne a un récord de más de 11.000 atletas de 45 países.

Alrededor de las 17:00 hora local (08:00 GMT) China ocupaba el primer puesto, con seis oros, seis platas y dos bronces, seguida por Japón con cinco oros, tres platas y cinco bronces.

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Dos de los oros de China llegaron en las pruebas individual masculina y femenina por equipos de pentatlón moderno. Los otros cuatro fueron en la prueba femenina por equipos de rifle de aire a 10 metros, los 200 metros mariposa femeninos, el triatlón individual femenino y el taijiquan-taijijian femenino de wushu, según el comité organizador.

Japón se coronó en el kata individual femenino de karate, la prueba individual femenina de rifle de aire a 10 metros, el tenis suave (soft tennis) femenino por equipos, los 200 metros estilos masculinos y el triatlón individual masculino.

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Corea del Sur era tercera, con tres oros, dos platas y cinco bronces. Dos de sus oros fueron en las pruebas individual femenina y masculina por equipos de pentatlón moderno, y el tercero, en la prueba individual masculina de teqball.

En la jornada de este domingo todavía quedaban por disputarse las finales masculinas y femeninas restantes de teqball y natación, la final masculina por equipos de tenis suave y la de baloncesto masculino entre Japón y Corea del Sur.

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China lideró el medallero por oros en las tres últimas ediciones de los Juegos Asiáticos, con Japón y Corea del Sur disputándose las siguientes posiciones. EFE