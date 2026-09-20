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Carlos Mazón comparecerá de nuevo ante la comisión de la dana en el Congreso

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Madrid, 20 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá de nuevo este lunes ante la comisión de la dana de 2024 en el Congreso de los Diputados, donde está citado también Emilio Argüeso, el exsecretario autonómico de Emergencias.

Mazón, quien continúa siendo diputado del Partido Popular y que ha sido convocado para la sesión de la mañana, la de las 11.00 horas, ya se personó ante esa misma comisión investigadora de la Cámara Baja el 17 de noviembre de 2025.

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Esta nueva intervención del expresidente valenciano ha sido muy buscada por diputados del PSOE y Compromís, que durante las últimas semanas han buscado forzar su regreso al Congreso.

En su anterior comparecencia de 2025, el expresidente defendió su actuación en la tarde del 29 de octubre de 2024 al argumentar entonces que la falta de información fue la causante de la muertes y subrayar que nada habría cambiado de haber acudido antes al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

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En esa primera citación, grupos de la izquierda lo señalaron como el culpable de los fallecimientos, mientras que PP y Vox se centraron en poner de relieve la inacción del Gobierno central.

El lunes, las tres asociaciones de víctimas de la riada han anunciado que se concentrarán a las puertas del Congreso, coincidiendo con la llegada de Mazón, a fin de expresar públicamente sus reivindicaciones "y recordar que, casi dos años después de la tragedia", siguen "reclamando verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias".

Esas asociaciones -Associació de Víctimes de la Dana 29 d'ocubre 2024, Asociación de Víctimas Mortales 29-O y Asociaciación de víctimas y damnificados de la Dana de Valencia- volverán por la tarde al mismo lugar para concentrarse cuando comparezca, a las 15.30 horas, el exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso.

Actualmente es uno de los dos imputados, junto a la exconsellera, Salomé Pradas, en la causa judicial que investiga la gestión de la tragedia.

El exresponsable autonómico de Emergencias ya fue llamado a declarar ante esta comisión el pasado enero, aunque entonces excusó su comparecencia alegando que se encontraba de baja médica.

Estas citaciones ante el Congreso coincidirán ese mismo día con las pactadas ante la comisión de la dana en el Senado de Hugo Morán, el actual secretario de Estado para el Medio Ambiente, que se personará ante la Cámara Alta a las 11.30 horas. Por la tarde, a las 16.00 horas, lo hará Carlos Arrazola, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Asimismo, hay ya programadas comparecencias para el lunes 28, cuando les tocará responder a preguntas de los distintos grupos en el Congreso al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en la sesión de la mañana, y posteriormente a Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior, encargada de emergencias durante la dana.

El mismo día 28, en el Senado, serán interrogados Juan Montenegro, fundador de la Unidad Militar de Emergencias, y Borja Sastre, jefe de Gabinete de la exvicepresidenta Teresa Ribera, Borja Sastre. EFE

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