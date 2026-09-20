Espana agencias

Canadá derrota a Francia y se clasifica para la fase final de la Copa Davis

Guardar

Toronto (Canadá), 19 sep (EFE).- Canadá se clasificó este sábado para la fase final de la Copa Davis tras derrotar por 3-1 a Francia en la eliminatoria disputada en la ciudad de Quebec, después de que Félix Auger-Aliassime lograse el punto definitivo ante Arthur Rinderknech.

Auger-Aliassime, número cinco del mundo, tuvo que remontar para imponerse al francés por 4-6, 7-6(4) y 6-4 y asegurar la presencia de Canadá en la Final 8, que se disputará en Bolonia (Italia) del 24 al 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

Canadá había llegado a la segunda jornada con una ventaja de 2-0 gracias a las victorias conseguidas el viernes por Liam Draxl y el propio Auger-Aliassime.

Draxl derrotó a Rinderknech por 6-2 y 7-5, mientras que Auger-Aliassime superó a Quentin Halys por 7-6(5), 4-6 y 6-3.

Francia aplazó inicialmente su eliminación este sábado con su victoria en el partido de dobles, en el que Benjamin Bonzi y Pierre-Hugues Herbert derrotaron por 7-6(4) y 6-3 a Auger-Aliassime y Duncan Chan.

PUBLICIDAD

Pero Auger-Aliassime volvió poco después a la pista para disputar el duelo entre los números uno de ambos equipos y cerró la eliminatoria con su victoria sobre Rinderknech.

Canadá, que llegaba a la eliminatoria como número 12 de la clasificación de naciones de la Copa Davis frente al sexto puesto de Francia, consiguió además su primera victoria ante el equipo francés después de cinco enfrentamientos entre ambos países.

Será la sexta presencia de Canadá en la fase final de la Copa Davis. El equipo norteamericano había alcanzado esa instancia por última vez en 2024 y se proclamó campeón de la competición en 2022, cuando derrotó a Australia por 2-0 en la final. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Zaragoza: temperatura, lluvias y viento este 20 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Las últimas previsiones para Zaragoza: temperatura, lluvias y viento este 20 de septiembre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Sevilla

Málaga: la predicción del tiempo para este 20 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Málaga: la predicción del tiempo para este 20 de septiembre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Madrid

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Madrid

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barcelona este 20 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barcelona este 20 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de la bomba de agua en los coches: “Si no se mueve, no vale para nada”

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

ECONOMÍA

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

DEPORTES

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”