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Bustinduy exige a las CC.AA. que desparezcan las listas de espera en dependencia para 2028

16/09/2026 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
16/09/2026 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha exigido a las comunidades autónomas que las listas de espera se reduzcan a la mitad en 2027 y lleguen a "cero" en el 2028, tras acordarse que la financiación de la Ley de Dependencia sea al 50% entre Estado y comunidades.

"La parte que queda ahora es realizar una labor de presión, de vigilancia y de exigencia sobre las comunidades autónomas para que cumplan, ya que tienen el doble de recursos para la dependencia", ha dicho en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

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Ha remarcado que la reforma, aprobada en julio, reduce de 6 a 3 meses el plazo que tienen las comunidades para resolver los expedientes y que las listas de espera son el resultado "directo" de los recortes en la dependencia en la década anterior, que sitúa en 5.406 millones de euros.

Ha asegurado que con la reforma el futuro del sistema es "halagüeño" y que se construirá un sistema de cuidados que considera a la altura de lo que necesita la sociedad.

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Con la inyección del Estado de 6.200 millones, Bustinduy define la reforma como "la más ambiciosa posible" para transformar el sistema de cuidados, el cual explica que pasa de un sistema pensado en grandes residencias a un sistema que permite a la gente seguir viviendo en sus casas durante el mayor tiempo posible con la mayor calidad de vida posible.

VIVIENDA

Preguntado por la abstención del PSOE sobre la prohibición de compra de pisos a fondos de inversión, el ministro ha tachado la decisión de "incomprensible".

"No vamos a bajar los brazos. Pero el acuerdo ya existe. Es un decreto ley negociado durante tres años con el PSOE que congela alquileres a precios de hace 5 años, ataja el fraude de los pisos turísticos y de temporada y frena desahucios. Estaba previsto llevarlo al Congreso en julio y no se cumplió", ha dicho.

LEGISLATURA

Ha augurado que a la legislatura y al Gobierno le "queda mucho por conseguir" aunque ha admitido que a Sumar le gustaría que hubiera menos resistencias por la parte socialista.

Ha situado en la exigencia de la prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil y la gratuidad de los comedores escolares en la educación pública como las demandas de su cartera para el futuro debate por los Presupuestos Generales del Estado.

CEUTA

Preguntado por la colaboración del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta ante la crisis migratoria, Bustinduy ha apuntado que la ciudad "no se hace cargo" de sus competencias.

"El señor Alberto Núñez Feijóo, y desgraciadamente, para mí de manera incomprensible, el señor Juan Jesús Vivas, están contribuyendo a mantener una situación absolutamente insostenible, ¿para qué? ¿para sacar provecho político?", ha preguntado.

FUTURO DE LA IZQUIERDA PLURINACIONAL

Sobre la reorganización de la izquierda plurinacional, el ministro ha expresado que esta "progresa adecuadamente" y que el hecho de actuar con prudencia en referencia a los nombres y las siglas es según considera una señal de que las cosas se están haciendo bien.

"El objetivo es ofrecer una candidatura solvente y eficaz para frenar a la extrema derecha. Confío plenamente en que el espacio estará a la altura cuando corresponda y que le hará frente a la coalición de Feijóo con la extrema derecha", ha dicho.

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