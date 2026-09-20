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Besteiro afea la actitud "obstruccionista" del PP de Ceuta: "No son números, son menores, necesitan protección"

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El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha lamentado la actitud de "máximo obstruccionismo" del Gobierno del PP de Ceuta respecto a la crisis derivada de la llegada de migrantes y la acogida de menores. "No son números, no son expedientes, son menores de edad que necesitan protección", ha subrayado.

En una entrevista concedida a Radio Galega, recogida por Europa Press, el socialista ha recordado que la protección de los menores está amparada por las leyes, los tratados internacionales y los derechos humanos.

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No obstante, Besteiro ha criticado que, frente a eso, el Partido Popular "no acepta la llegada de menores migrantes, pone obstáculos" y utiliza la situación de Ceuta para "meter miedo a la gente y generar división en el país".

"Por lo que estamos viendo ahora, le está pasando a Vivas --presidente de Ceuta--, algo parecido a lo que le pasa a Rueda. Hacerle caso a Feijóo en vez de hacerle caso a los intereses de Ceuta", ha lamentado.

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En esta línea, Besteiro ha respaldado la actuación del Gobierno en el marco de la crisis migratoria y ha asegurado que no hay ningún informe en el que se exponga que van a entrar 85 mil personas en Ceuta. "Y si lo hay no lo conozco", ha zanjado.

NUEVO CURSO POLÍTICO

Durante la entrevista, el socialista gallego ha señalado que los socialistas gallegos afrontan el nuevo curso con el objetivo de responder a las principales "emergencias" que, a su juicio, afectan actualmente a Galicia. Entre ellas situó la emergencia habitacional, la sanitaria, la climática y la lingüística.

En materia de vivienda, el dirigente socialista ha destacado que "hay 36.500 personas esperando por una vivienda pública" y atribuyó esta situación a la política desarrollada durante 17 años por el Gobierno del Partido Popular. Esta situación, ha insistido, se agrava para la población joven a la hora de acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como de compra.

Junto a la vivienda, el líder del PSdeG ha situado como prioridad la situación de los servicios sanitarios, apuntando a las esperas para acceder a una cita médica o una prueba diagnóstica; y la preocupación medioambiental, recordando los episodios de incendios y de falta de agua registrados en Galicia. "Se están reproduciendo las crisis climáticas y medioambientales y necesitamos un gobierno que sea capaz de planificar y de atender adecuadamente las emergencias", ha enfatizado.

En este sentido, el secretario xeral del PSdeG se ha referido también a una emergencia lingüística y cultural, afirmando que los socialistas están "volcados en superar esas necesidades y ofrecer una forma diferente de hacer política", con un financiamiento autonómico "mayor".

En el ámbito económico, Besteiro se ha dirigido a la Xunta para que "además de hacer declaraciones sobre proyectos industriales" se ponga "de verdad a trabajar y a gestionar con financiación" los que hay encima de la mesa y los que estén por venir.

De forma concreta, Besteiro ha señalado el proyecto de implantación industrial de la empresa china SAIC en Galicia, defendiendo la implicación del Gobierno central para que la empresa aterrizase en la Comunidad. "Cuando se colabora con el Gobierno, cuando no se ponen trabas a las acciones del gobierno, las cosas salen bien", ha aseverado.

"La gente tiene que saber que había otros competidores en España sobre ese proyecto, Cataluña y Valencia pisaban fuerte. El gobierno de España entendió que esta era una zona que necesitaba esa revalorización industrial y que estaba sometida a transición energética. Yo confío en que ahora la Xunta no nos estropee ese posicionamiento por parte del Estado y de la gestión que hay que hacer ahora", ha apuntado.

ELECCIONES MUNICIPALES

De cara a las próximas elecciones municipales, Besteiro ha reivindicado la gestión de los gobiernos locales socialistas y puso como ejemplos A Coruña y Vigo. Dos ciudades que, ha remarcado, están entre las 85 ciudades de más calidad de vida del mundo, según un estudio de Oxford Economics.

"El Partido Socialista tiene una marca que, efectivamente, le distingue diferente del resto de los partidos políticos. Cuando uno quiere encontrar soluciones, sabe hacia dónde tiene que mirar. Es decir, el Partido Socialista le ofrece referentes", ha asegurado.

Para el líder del PSdeG los socialistas representan una forma de hacer política "próxima" en la que se "potencian los servicios públicos y se desarrollo proyectos ambiciosos" en las ciudades y sus respectivas comarcas. Por todo ello, ha indicado que espera un resultado "bueno" en las elecciones municipales.

Preguntado por las crisis internas y los procedimientos judiciales que afectan a miembros del PSOE, Besteiro ha defendido la actuación de su partido. "El Partido Socialista, cuando detecta cualquier tipo de punto de corrupción o de comportamiento deshonesto, lo que hace es separar, segregar, apartar y exponerlo a la luz pública. No nos escondemos", ha remarcado.

En cuanto a las próximas elecciones autonómicas, Besteiro ha reafirmado su "compromiso 100%" con Galicia y su partido sin cerrar la puerta a repetir candidatura en las próximas elecciones autonómicas.

"Vamos a tener unas elecciones municipales, posteriormente unas generales y después llegarán las autonómicas, pero mi compromiso sigue siendo al 100 % con mi país, con Galicia y mi partido", ha concluido.

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EuropaPress

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