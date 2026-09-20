Arrollador, vulnerable y egoísta, una biografía en viñetas desnuda a Jacques Brel

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Sergio Andreu

Barcelona, 20 sep (EFE).- No se les puede negar osadía y descaro al guionista Salva Rubio y al dibujante Sagar, que en 'Jacques Brel. Una vida en mil compases' (Norma) se acercan a uno de los iconos de la cultura europea del siglo XX, con un despliegue visual y narrativo apabullante que reconstruye la huidiza personalidad del cantautor belga.

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Publicada originalmente para el mercado francés en tres entregas, el libro llega ahora a España en un único y espectacular volumen, que recorre, entre diferentes saltos temporales, la trayectoria de Brel, nacido en 1929 -el mismo año que "otro" belga ilustre, el reportero Tintin- en el seno de una familia flamenca, aunque el histriónico e inconformista intérprete hizo del francés su vehículo vocal.

Salva Rubio (Madrid, 1978) se planteó este trabajo -explica en una entrevista con EFE- porque existía un "hueco editorial", ya que, aunque "resulte muy extraño", ni en Bélgica ni en Francia había un cómic sobre Brel, a pesar de que sea uno de los referentes culturales francófonos más populares.

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"Más allá de ese vacío, Brel es una figura fascinante, que da para tanto que no podía hacerse de él sólo una de esas novelas gráficas tipo wikipedia, de cien páginas, sino que decidí plantearlo en tres libros, como si tuviera tres vidas diferentes, y el editor lo entendió perfectamente", comenta el escritor, autor también de la reciente 'Lorquiana' (Planeta), junto a María Badía.

Utilizando la primera persona, Rubio se mete en la cabeza del cantante de 'Quand on n’a que l’amour' para explicar su trayectoria vital y artística desde los inicios amateurs, mientras trabajaba en la cataléptica fábrica de cajas de cartón de su padre, el viaje a París para abrirse camino en pequeños clubs o los primeros éxitos con Philips, la discográfica que luego se convertiría en archienemiga.

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Tras el ascenso a la cumbre, con el concierto en el Olympia parisino en 1958 como piedra de toque, el libro desgrana su decisión de abandonar de forma repentina los escenarios, en 1966, cuando está en lo más alto, la pasión obsesiva por navegar y el mar, su carrera como actor en cine y musicales ('El Hombre de la Mancha') o la reclusión voluntaria en las Islas Marquesas, para huir de fotógrafos y fama, donde se convertiría en piloto de avioneta de emergencias.

Una vida que muestra a un Brel contradictorio, repleto de claroscuros, un genio perfeccionista y entregado a su obra pero también un ser impredecible y egoísta, especialmente en lo personal, y cuya esposa, Miche, tuvo que vivir -alejada de él, pero sin separarse nunca- con sus múltiples infidelidades.

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"El reto era ambicioso. Quería contar la historia en primera persona, quería apropiarme de la voz de una las personas artísticamente más inteligentes del siglo XX", comenta el guionista, que tomó como base de documentación las biografías y entrevistas realizadas al cantante durante décadas, que Rubio pone literalmente en los labios de este Brel en viñetas.

"Es un personaje complejo, algunos dirían que cancelable para los estándares de hoy en día, alguien que se comportó como una estrella de rock 'avant la lettre', con sus cimas y miserias", señala el guionista.

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Por su parte, el dibujante Sagar Fornies (Zaragoza, 1974) consigue de forma brillante trasladar a las páginas los escenarios de las múltiples vidas de Brel, pero sobre todo la musicalidad y la intensidad interpretativa del alto y desgarbado artista, fumador compulsivo -como con todo en su existencia- muerto de cáncer de pulmón en París, en 1978, a los 49 años.

"Eso es lo que convierte en un reto abordar en cómic la biografía de un músico: no centrarse sólo en su vida, sino intentar transmitir la música tal y como Brel lo hacía sobre el escenario", afirma el dibujante, que ya antes del libro era "muy fan" del cantante, y que reconoce que alguien podría hablar de "inconsciencia" al querer meterse en este proyecto desde el otro lado de los Pirineos

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"He intentado plantear una obra lo más respetuosa posible sobre alguien al que admiras. Pero fue un trabajo en equipo con un diálogo continuo, también con el editor, que él sí que es francés, y que vio que lo que estábamos haciendo estaba bien. En ningún momento vimos el problema", asegura a EFE.

Sagar y Rubio se mantienen en este volumen en la senda "vintage" abierta en 'Miles en París' (Norma), cómic en el que acompañaron al trompetista Miles Davis en su estancia en la capital francesa, nada más acabada la II Guerra Mundial, y la relación sentimental que mantuvo con la cantante Juliette Gréco.

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'Jacques Brel. Una vida en mil compases' sirve de jugoso catálogo para mitómanos, ya que en sus páginas aparecen los grandes de la "chanson": Leo Ferré, Edith Piaf, George Brassens, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg... o el americanizado rockero Johnny Hallyday, que a pesar de proceder de mundos diferentes compartió una buena amistad con el cantante de 'Ne me quitte pas'. EFE