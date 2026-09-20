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1-3. El Sevilla asalta con su pegada el Heliodoro Rodríguez López

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Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El Sevilla, con goles de Fatoumata Kanteh, Raquel Morcillo y Esther Martín-Pozuelo, se llevó el triunfo del Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife, que se adelantó en el marcador en la primera parte por medio de Natalia Padilla-Bidas.

El conjunto andaluz regresó al Heliodoro Rodríguez López, dónde la pasada temporada cayó goleado 3-0, para tomarse la revancha ante el Tenerife de Yerai Martín, que fue capaz de abrir el marcador pasado el ecuador de la primera parte con un disparo por bajo al palo izquierdo de Natalia Padilla-Bidas, que previamente había fallado un penalti.

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Al equipo canario le duró poco la alegría porque antes del descanso el Sevilla, que también desperdició un penalti a su favor, fue capaz de dar la vuelta al resultado con dos goles. El primero de Fatoumata Kanteh, que lanzó un disparo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Noelia Ramos, y el segundo justo antes del descanso de Raquel Morcillo, que lanzó otro disparo desde la frontal a la escuadra derecha.

Con ese marcador el Sevilla se dedicó a contemporizar en la segunda parte sin pasar demasiados apuros por los ataques del Tenerife, que no encontró la forma de sorprender a Esther Sullastres.

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El partido lo sentenció a los 78 minutos el Sevilla con un gol de Esther Martín-Pozuelo, que aprovechó una buena asistencia de Sandra Castelló desde el centro del campo para encarar a la portera del Tenerife y batirla por bajo con un zurdazo al palo derecho.

Con este resultado el Sevilla suma seis puntos y se sitúa en mitad de la clasificación, mientras que el Tenerife, con dos, se mantiene en la zona baja.

Ficha técnica:

1 - Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Aithiara Cabello, Cinta Rodríguez (Alba Pérez, m.46), Elba Vergés, Aleksandra Zaremba; Noelia Salazar, Pola (Carlota Suárez, m.71), Ariadna Mingueza (Annahita Zamanian, m.63), Koko Ange N'Guessan (Iratxe Pérez, m.77); Natalia Padilla y Paulina Gramaglia (Marina Martí, m.63).

3 - Sevilla: Esther Sullastres; Alba López, Raquel Morcillo, Alice Marques, Iris Arnaiz (Isabel Álvarez, m.82); Clau Blanco, Alicia Redondo, Sandra Castelló, Laura Pérez (Esther Martín-Pozuelo, m.67); Gemma Gili (Xenia Barrios, m.83) y Fatoumata Kanteh (Andrea Álvarez, m.67).

Goles: 1-0: M.29 Natalia Padilla-Bidas; 1-1: M.39 Fatoumata; 1-2: M.47 Raquel Morcillo; 1-3: M.78 Esther Martín-Pozuelo.

Árbitro: María Gloria Planes (Comité murciano). Amonestó a Ithiara Carballo (m.5) y Yerai Martín, entrenador del Tenerife (m.90); y a David Losada, entrenador Sevilla (m.27), e Isabel Álvarez (90+5).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga F Moeve, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. EFE

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