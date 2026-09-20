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0-1. El Rangers asalta Celtic Park y el Old Firm

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Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El Rangers ganó al Celtic, su vecino, a domicilio, propició la primera derrota de la temporada de los locales y se adjudicó el conocido como 'Old Firm', el derbi entre los dos grandes clubes de Glasgow.

El Rangers, que la semana pasada ya ganó al Celtic en la Copa de la Liga (3-0), logró la victoria también en la séptima jornada de la Liga de Escocia.

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El tanto llegó a la media hora. Fue suficiente. Fue tras un córner, cuando Ryan Naderi recogió dentro del área el rechace, se cambió la pelota de pierna y antes de que cayera al suelo firmó una volea suave que se coló por una escuadra del meta Vijami Sinisalo.

En la segunda parte hizo otro el cuadro visitante, de Olwethu Makhanya, pero el VAR lo anuló.

El triunfo del Rangers supone la primera derrota de la temporada del Celtic, que llevaba pleno de triunfos, seis de seis. En esta ocasión, sufrió su primer revés del curso, aunque sigue líder con dos puntos de ventaja sobre el Rangers, segundo. EFE

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