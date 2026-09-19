Zadie Smith reflexiona sobre "la experiencia humana de estar viva" en 'Muertos y vivos'

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Madrid, 19 sep (EFE).- "Nadie te vigilará cuando entres en estas páginas", anticipa la escritora británica Zadie Smith en el prólogo de su nuevo libro, 'Muertos y vivos' (Salamandra), una recopilación de ensayos en la que reflexiona sobre "la experiencia humana de estar viva" a través de la libertad, la literatura y la memoria.

Coincidiendo con su participación estelar en la presente edición del Festival de las Ideas de Madrid, que se celebra del 17 al 20 de septiembre, Smith publica esta obra, que reúne artículos y ensayos escritos durante la última década.

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"Es un cajón de sastre, una colección de muchas cosas diferentes, porque mis intereses están por todas partes", explica la escritora en una entrevista con EFE.

El Festival de las Ideas se celebra este fin de semana tras la retirada del patrocinio de la aseguradora Allianz después de que más de una veintena de participantes firmaran un manifiesto en protesta por el apoyo de esa empresa a Israel y amenazaran con boicotear el evento.

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A ese respecto, Smith considera que los festivales literarios no deberían financiarse con "empresas vinculadas al comercio de armas".

"Tampoco creo que deba ser responsabilidad de los escritores; los festivales deberían tener cuidado con quienes se alían", dice.

"Hay gente que concibe la escritura como una batalla, o como si estuviera en un podio, o vengándose del lector, pero yo lo veo como invitarlo a entrar en mi casa", explica la escritora.

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De hecho, las primeras páginas del libro son una invitación al lector de sentirse libre, escoger el orden de los capítulos y el tiempo que le dedican a cada uno: "Nadie te vigilará cuando entres en estas páginas, ni se enterará cuando salgas".

Ya sea en retratos de Celia Paul, recuerdos de figuras como Joan Didion, Toni Morrison, Martin Amis o Philip Roth, la autora se acerca a algunas de las cuestiones, inquietudes o presencias que más han ocupado su pensamiento en los últimos años.

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La obra está dividida en cinco capítulos: 'Contemplando', 'Considerando', 'Reconsiderando', 'Recordando' y 'Confesando', con textos sobre, por ejemplo, la ocasión en que cayó por la ventana de su habitación cuando tenía 15 años o sobre "lo que los algoritmos hacen a la percepción del tiempo".

"También hay un poco de memoria: ensayos sobre mi vida más joven, sobre personas a las que quise y que han muerto", añade.

"Este libro no está escrito por una inteligencia artificial infinita en eterna expansión, sino por un ser humano en un momento concreto", señala Smith.

Crítica con la tecnología y el mundo digital, la escritora británica asevera que no quiere "estar conectada las 24 horas del día", no lleva ningún 'smartphone' encima, y pone en manos de la generación joven "decidir cómo quieren pasar su tiempo".

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"No te lo puedes quitar de encima, ya es tarde para eso. Si fuera una elección, algunos elegirían no hacerlo, pero no es una elección", dice.

"Esa falta de libertad, si yo fuera joven me daría rabia", añade.

La autora de 'Dientes blancos', con la que se convirtió en el año 2000, con solo 25 años, en un fenómeno literario con ventas millonarias, asegura que escribe los ensayos como "algo que hacer entre novela y novela".

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"A veces necesito hacer algo distinto con la cabeza y, como no tengo un trabajo normal ni me relaciono mucho con gente, es mi forma de participar", explica.

Asimismo, reconoce la dificultad de escribir novelas, crear "algo desde cero" y pedirle al lector "que se preocupe por algo que no tiene por qué importarle porque no es real", como en 'El cazador de autógrafos' (2002), 'Sobre la belleza' (2005) o 'La impostura' (2023).

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La autora avanza que entre sus próximos proyectos figuran el guion de una serie de televisión y una nueva novela, que ya está hilvanando. EFE

(foto)