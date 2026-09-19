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Víctimas de la dana reclaman no "pasar página" de la catástrofe y piden reflexionar antes de votar: "Nos va la vida"

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La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha reclamado a la ciudadanía valenciana que no olvide ni "pase página" de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que dejó 232 víctimas mortales en la provincia de Valencia, y ha garantizado que no permitirá "que pase igual" que con el accidente de metro de València, cuyas víctimas "tardaron 15 años en conseguir justicia".

Por ello, ha pedido a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana que "piense muy bien a la hora de meter la papeleta en la urna" en las próximas elecciones autonómicas, porque "nos va la vida en ello, literalmente". Además, ha garantizado que no se reunirán con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mientras mantenga al 'expresident' Carlos Mazón como diputado del PP en Les Corts.

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Así lo ha puesto de manifiesto durante la mesa 'Proteger el territorio, proteger las personas: dana, emergencias, clima, agua e infraestructuras', en el marco de la Conferencia Política que el PSPV celebra este fin de semana en Alicante, en la que ha reflexionado precisamente acerca de que proteger a las personas sin proteger al territorio es "inviable".

Álvarez ha apostado por "repensar muy bien" cómo desarrollar el proceso de reconstrucción tras la dana y ha incidido en que la Comunitat Valenciana tiene un territorio "muy peculiar" y un clima "muy característico". No obstante, ha lamentado que la autonomía tiene en este momento "gestores que no saben" cómo gestionar todo ello. "Esas características no van a cambiar, el territorio es el que es", ha remarcado.

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Según ha reflexionado, en la actualidad "no se pueden cambiar 800.000 personas de donde vivimos, pero sí podemos cambiar quien gestiona". Por ello, ha llamado a la ciudadanía a "pensar muy bien a la hora de meter la papeleta en la urna, porque nos va la vida, literalmente". "Según quien gobierna podemos vivir o no vivir", ha advertido.

La responsable de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O también ha abogado por poner la vida de las personas "en el centro" de la reconstrucción y de las políticas en materia de territorio. "No queremos que se vuelva a repetir", ha remarcado sobre la catástrofe del 29O.

CRÍTICAS A LA GENERALITAT

Paralelamente, Rosa Álvarez ha insistido en criticar que la Generalitat Valenciana no ha mostrado "respeto institucional" a las víctimas de la dana "en ningún momento" y ha criticado que tampoco las han "escuchado". "Nos han maltratado, nos han llamado víctimas VIP y con derecho a roce real", ha afirmado.

Sobre el 'expresident Carlos Mazón, ha señalado que desde su organización siempre han tenido claro que no se iban a reunir con él por haber sido "el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares". Y sobre el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha garantizado que tampoco se reunirán con él "mientras mantenga al ex nada honorable" como diputado del PP en Les Corts y con "todos sus privilegios" y ha concretado que "difícilmente" se puedan sentar con el Gobierno valenciano porque muchos de los consellers de Mazón siguen en la actualidad.

Además, ha criticado también que hasta hace unos meses no se les reconociera económicamente como víctimas, aunque ha garantizado que este reproche no se hace "por dinero". "Se han reconocido los vehículos, los daños, pero la vida de las personas no", ha censurado. En todo caso, ha valorado que el Consell "no ha tenido más remedio que sacar" finalmente las indemnizaciones a los familiares por la pérdida de vidas.

"CAMBIAR EL ENFOQUE"

Por su parte, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha hecho hincapié en la importancia de la anticipación para proteger a las personas ante catástrofes medioambientales, frente a una "mera reacción cuando ocurren emergencias", y ha abogado por entrenar a la población y por avanzar en la prevención de riesgos para "minimizar" las consecuencias de estos desastres en la población.

En este sentido, ha apostado por "cambiar el enfoque" para evitar "reaccionar tarde" el día que ocurra una emergencia y ha subrayado la necesidad de llevar a cabo simulacros o de probar los planes ante catástrofes. "Todo en la vida tiene consecuencias", ha enfatizado, al tiempo que ha reconocido que todas las personas que vivieron la dana del 29O han quedado "marcadas para siempre".

Sobre las víctimas, ha reclamado que merecen "justicia y reparación" y la sociedad tiene una "deuda moral" con ellas, pero al mismo tiempo ha asegurado que, como gestores públicos, también existe la responsabilidad de fortalecer las capacidades del sistema nacional de Protección Civil. En este punto, ha advertido de que quienes niegan el cambio climático "difícilmente" se pueden preparar ante sus efectos.

Asimismo, Barcones ha insistido en que el cambio climático es una "realidad objetiva" que se puede ver "todos los días" con los máximos históricos de temperaturas, olas de calor, incendios o lluvias. "Lo dice la ciencia: el cambio climático está aquí, mata, y lo único que podemos hacer es prepararnos para minimizar el daño", ha concretado.

"LA TORMENTA PERFECTA PARA DANAS O INUNDACIONES"

De hecho, ha sostenido que no se va a poder "evitar que en otro momento caigan 400 o 500 litros en dos o tres horas" y ha avisado de que el próximo otoño "pinta fatal", dado que a finales de septiembre "hace un calor como pocas veces recordamos" y el verano ha tenido temperaturas "extremas", con el Mediterráneo más cálido. "Cada vez que entre aire frío va a ser la tormenta perfecta para danas o inundaciones", ha anticipado.

En este punto, la responsable de Protección Civil ha hecho hincapié en que las competencias en materia de emergencias corresponden "constitucionalmente" a las comunidades autónomas, que son las responsables de "trasladar los avisos en alertas", de la actualización de planes o de hacer uso de herramientas como puede ser el sistema ES-Alert.

También ha apostado por tener una planificación a nivel municipal con la asistencia técnica de la Generalitat, ha incidido en la importancia de "no improvisar" en este sentido y ha remarcado que, en una emergencia, "el tiempo salva vidas". "Hay que ganarle al tiempo, cada segundo cuenta", ha apostillado.

QUEDAN "AÑOS PARA VOLVER A LA NORMALIDAD"

Mientras, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, ha defendido que la reconstrucción está "muy avanzada", ha marcado como prioridades para proteger el territorio la preparación del mismo y los avisos a la población, al tiempo que ha acusado a la Generalitat Valenciana y a su 'president', Juanfran Pérez Llorca, de "no ejercer sus competencias" y ha denunciado su "dejadez".

Y la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, una de las localidades afectadas por la dana, ha fijado la reformulación de los planes de ordenación urbana, las cuestiones burocráticas o la supresión de plantas bajas como viviendas como los asuntos pendientes, ha indicado que a los municipios les quedan "años para volver a la normalidad" y ha reivindicado una Generalitat "fuerte" al lado de los ayuntamientos de cara al futuro.

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EuropaPress

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